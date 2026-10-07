Messi recibió exclusivos regalos tras su despedida: qué le dieron y la sorpresa para Antonela

Lionel Messi recibió una serie de exclusivos obsequios de la Conmebol después de su último partido con la Selección argentina. Hubo joyas personalizadas, una pelota histórica y una réplica de la Copa América, pero también un reconocimiento especial para Antonela Roccuzzo por acompañar al capitán durante toda su carrera.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina no terminó con el pitazo final en el Monumental. Ya fuera del campo de juego, el capitán recibió una serie de regalos especialmente preparados por la Conmebol para recordar sus conquistas y sus más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

El encargado de entregárselos fue Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien se encontró con Messi y su familia en uno de los pasillos del estadio después del partido.

Entre los presentes hubo un anillo personalizado, un brazalete, una réplica especial de la Copa América y una pelota histórica firmada por sus compañeros.

Los regalos que sorprendieron a Lionel Messi

Uno de los objetos más llamativos fue un anillo de campeón inspirado en los que reciben las grandes figuras de la NBA. La pieza lleva el apellido Messi, el número 10 y referencias a la AFA y la Conmebol.

También recibió un denominado “Brazalete de Leyenda”, creado especialmente para homenajear su trayectoria, además de una réplica en miniatura de la Copa América.

Pero hubo un presente con un valor especialmente simbólico: la pelota utilizada en la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia, firmada por los compañeros de Messi en la Selección.

Durante la entrega, uno de los hijos del capitán siguió atentamente cada regalo y su reacción también quedó registrada en las imágenes difundidas después del homenaje.

El reconocimiento especial que recibió Antonela Roccuzzo

La Conmebol decidió que Antonela Roccuzzo también fuera protagonista del homenaje.

La esposa de Messi recibió una colección de libros de gran formato, con tapas personalizadas, que recopilan fotografías, estadísticas y distintos momentos de la extraordinaria carrera del futbolista.

Además, Domínguez destacó públicamente el lugar que Antonela ocupó durante el recorrido del capitán y la definió como “pilar de esta historia”, en referencia al acompañamiento durante los años en los que Messi construyó su carrera y sus conquistas con Argentina.

La entidad vinculó ese reconocimiento con “Cree en Grande”, la campaña que la Conmebol lanzó rumbo al Mundial 2026 para poner en valor la identidad y la historia del fútbol sudamericano.

El mensaje de la Conmebol después de la despedida de Messi

Tras mostrar los regalos, Alejandro Domínguez publicó un mensaje dedicado al futbolista y a su familia.

“Ningún regalo alcanza para agradecer todo lo que Leo le dio al fútbol”, expresó el dirigente, quien explicó que los objetos fueron pensados para conservar la historia y las conquistas del capitán.

Así, después de una noche cargada de emoción en el Monumental, Messi se llevó una colección de recuerdos únicos de sus grandes conquistas, mientras Antonela también recibió un reconocimiento por haberlo acompañado durante el camino que convirtió al rosarino en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.