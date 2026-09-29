El look de Antonela Roccuzzo: sastrería negra, escote corazón y joyas de Tiffany & Co.

En el universo del diseño de etiqueta, donde las tendencias efímeras suelen recargar los estilismos, Antonela Roccuzzo ratificó que la depuración visual sigue siendo el recurso más efectivo para proyectar sofisticación, posicionando la alianza entre sastrería masculina y piezas íntimas como el nuevo uniforme del lujo moderno.

En su rol de embajadora global de la icónica casa de alta joyería Tiffany & Co., Antonela Roccuzzo, la empresaria rosarina, compartió una producción fotográfica donde el bloque monocromático no compite con los destellos metálicos, sino que opera como un lienzo sobrio, pensado estratégicamente para otorgar relieve a las piezas preciosas y redefinir el código nocturno contemporáneo.

Traje sastrero y body de escote corazón: la arquitectura visual de Antonela Roccuzzo

El look sastrero y lencero de Antonela Roccuzzo.-

La estructura del atuendo elegido por Antonela Roccuzzo se apoyó en un diálogo milimétrico entre cortes rectos y curvas sensuales, resolviendo con soltura la transición formal hacia la noche:

Blazer estructurado y pantalón sastrero : un conjunto de dos piezas en paño negro, de solapas limpias y corte impecable, que aportó la cuota indispensable de sobriedad ejecutiva.

: un conjunto de dos piezas en paño negro, de solapas limpias y corte impecable, que aportó la cuota indispensable de sobriedad ejecutiva. Body lencero con escote corazón : confeccionado al tono con estructura de corsetería, sirvió para descontracturar la rigidez del traje, despejando la zona clavicular con delicadeza.

: confeccionado al tono con estructura de corsetería, sirvió para descontracturar la rigidez del traje, despejando la zona clavicular con delicadeza. Sandalias minimalistas : un calzado de tiras finas en tono oscuro, con taco estilizado, que prolongó la silueta del pantalón sin distraer la mirada.

: un calzado de tiras finas en tono oscuro, con taco estilizado, que prolongó la silueta del pantalón sin distraer la mirada. Total black como recurso técnico: la ausencia deliberada de estampados o brillos textiles en las prendas, permitiendo que la atención recaiga íntegramente en las gemas.

Las joyas de Tiffany & Co. que elevaron el estilismo de Antonela Roccuzzo

El look sastrero y lencero de Antonela Roccuzzo.-

Al tratarse de una colaboración oficial con Tiffany & Co., los complementos de orfebrería asumieron el papel protagónico dentro del encuadre, equilibrando la sobriedad textil de Antonela Roccuzzo:

Gargantilla de autor : una pieza luminosa que se asentó sobre la base del cuello, capturando la iluminación directa del estudio fotográfico.

: una pieza luminosa que se asentó sobre la base del cuello, capturando la iluminación directa del estudio fotográfico. Aros colgantes : de diseño articulado y destellos precisos, aportaron verticalidad al rostro y enmarcaron las facciones con sutileza.

: de diseño articulado y destellos precisos, aportaron verticalidad al rostro y enmarcaron las facciones con sutileza. Anillo protagónico : ubicado en el dedo índice de la mano izquierda, por encima de su alianza matrimonial, exhibiendo la versatilidad de la firma para superponer anillos.

: ubicado en el dedo índice de la mano izquierda, por encima de su alianza matrimonial, exhibiendo la versatilidad de la firma para superponer anillos. Pelo suelto y natural: una melena lacia con movimiento y raya al costado, que evitó el efecto rígido de los recogidos de gala y aportó frescura juvenil.

El fenómeno de la sastrería lencera: el análisis de estilo tras la apuesta de Antonela Roccuzzo

La elección estética de Antonela Roccuzzo consolida una macrotendencia que los manuales de moda denominan sastrería lencera, una corriente que desafía la clásica camisa de seda para incorporar corsés, bustiers y bodys estructurados debajo de las solapas.

Este cruce de códigos, apadrinado históricamente por figuras del diseño internacional, permite feminizar las prendas de origen marcial sin restarles autoridad, ofreciendo una opción moderna para galas, presentaciones corporativas o cenas de gala.

El look sastrero y lencero de Antonela Roccuzzo.-

Al confiar en la neutralidad del negro y la solidez de Tiffany & Co., la empresaria demuestra que el verdadero poder de un look reside en saber calibrar las proporciones, la calidad de los cortes y la contundencia de un buen accesorio.

3 claves para replicar este look sin errores