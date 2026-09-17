Antonela Roccuzzo reveló qué hace después de llevar a sus hijos al colegio: “Me voy a entrenar”

Antonela Roccuzzo compartió detalles de sus hábitos cotidianos y contó cómo distribuye sus mañanas entre la familia y el ejercicio. Además de sus entrenamientos habituales, la rosarina incorporó una disciplina que combina yoga y acrobacia.

Antonela Roccuzzo mantiene una rutina marcada por la actividad física, pero también por la organización necesaria para compatibilizar sus proyectos personales con la vida familiar que comparte con Lionel Messi.

La rosarina suele mostrar en sus redes diferentes momentos de sus entrenamientos y, recientemente, volvió a llamar la atención al practicar acroyoga, una disciplina que reúne elementos del yoga y la acrobacia y que requiere fuerza, equilibrio, coordinación y confianza entre quienes la realizan.

Pero antes de comenzar con el ejercicio existe una rutina familiar que Antonela y Messi intentan sostener diariamente.

Cómo comienza el día de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Las mañanas arrancan temprano en la casa de la familia. La primera actividad está vinculada con la rutina escolar y recién después Antonela encuentra el momento para dedicarse a entrenar.

“La organización es muy importante para mi familia. Nos levantamos muy temprano, llevamos con Leo a los chicos al colegio y me voy a entrenar”, contó Roccuzzo, según publicó Radio Mitre.

El ejercicio se convirtió en uno de los espacios personales que intenta preservar dentro de su agenda. En diferentes oportunidades, Antonela mostró sesiones de fuerza, ejercicios cardiovasculares y actividades como tenis y pádel.

Ahora sumó otra práctica que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Qué es el acroyoga, la disciplina que practica Antonela Roccuzzo

El acroyoga combina posturas provenientes del yoga con movimientos acrobáticos que generalmente se realizan en pareja o en pequeños grupos.

A diferencia de una clase tradicional de yoga, muchas de sus figuras requieren la participación de al menos dos personas: una funciona como base mientras la otra realiza diferentes posturas sostenida en el aire. En las prácticas más complejas también puede participar una tercera persona encargada de asistir y brindar seguridad.

Por esa razón, además de trabajar fuerza, estabilidad y flexibilidad, la disciplina requiere coordinación y comunicación entre los participantes.

Las clases suelen comenzar con ejercicios de movilidad y preparación corporal antes de avanzar hacia las posiciones aéreas. La dificultad aumenta progresivamente a medida que los practicantes adquieren experiencia.

El entrenamiento, una parte importante de la rutina de Antonela Roccuzzo

La actividad física ocupa desde hace años un lugar destacado en la vida cotidiana de Antonela. Los ejercicios de fuerza forman parte habitual de sus entrenamientos, aunque también alterna diferentes disciplinas para mantener una rutina variada.

En otras oportunidades mostró ejercicios sobre minitrampolín, sesiones de gimnasio y partidos de tenis y pádel.

Para Roccuzzo, sin embargo, el entrenamiento no está relacionado únicamente con una cuestión física. También lo considera un momento propio dentro de una agenda atravesada por compromisos familiares y profesionales.

La incorporación del acroyoga aparece así como una nueva alternativa dentro de una rutina en la que busca combinar actividad física, bienestar y tiempo personal.