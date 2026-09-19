Antonela Roccuzzo prepara un nuevo proyecto beauty: qué se sabe y cuándo será el lanzamiento

Antonela Roccuzzo anticipó en sus redes sociales un nuevo proyecto relacionado con el mundo de la belleza. La rosarina mostró imágenes de una producción para Anastasia Beverly Hills y puso fecha para revelar todos los detalles.

Antonela Roccuzzo prepara una novedad vinculada al mundo beauty y decidió generar expectativa antes de revelar de qué se trata. La rosarina compartió imágenes y videos de una producción junto a Anastasia Beverly Hills, la reconocida firma estadounidense de maquillaje de la que es embajadora.

En las publicaciones dejó dos pistas que despertaron rápidamente la curiosidad de sus seguidores. Primero aseguró que hacía tiempo que quería compartir la noticia y luego confirmó que este domingo 20 de septiembre dará a conocer más detalles.

Hasta el momento, Antonela no explicó públicamente cuál será exactamente el lanzamiento, por lo que las imágenes del backstage son el principal adelanto de lo que está preparando.

Qué se sabe del nuevo proyecto beauty de Antonela Roccuzzo

La producción está directamente relacionada con Anastasia Beverly Hills, una de las marcas internacionales con las que Antonela mantiene actualmente un vínculo profesional.

En las imágenes difundidas en Instagram se la puede ver frente a un espejo mientras utiliza un delineador de labios en tono nude. Para esa parte de la producción eligió un vestido bordó ajustado, de mangas largas y cuello alto.

En otra escena apareció con una musculosa negra con escote en V y un maquillaje en el que se destacaron los ojos delineados, máscara de pestañas, contorno y labios nude con brillo.

También hubo una pista que apuntó directamente a uno de los productos más reconocibles del universo de Anastasia Beverly Hills: las cejas. Antonela publicó un video aplicándose gel para conseguir un efecto laminado.

Sin embargo, todavía falta el dato principal. No se confirmó oficialmente si se trata de una nueva campaña, una colaboración especial o el lanzamiento de productos asociados a Antonela. La propia rosarina eligió reservar esa información para el anuncio previsto para el domingo.

Antonela Roccuzzo y su desembarco en el mundo de la belleza

La novedad profundiza una faceta profesional que Antonela viene desarrollando con algunas de las principales compañías internacionales de moda y belleza.

Su relación con Anastasia Beverly Hills tomó mayor visibilidad este año, cuando fue presentada como figura de la firma en un evento realizado en Miami junto a Anastasia Soare, fundadora de la compañía.

A esto se suman sus diferentes apariciones vinculadas a la moda. Días atrás, durante un viaje a Nueva York en el marco del US Open, mostró el backstage de otra producción y lució prendas de la colaboración entre Adidas, Kith y Messi.

El otro detalle que llamó la atención en la producción de Antonela Roccuzzo

Además del maquillaje, las joyas elegidas por Antonela tuvieron protagonismo en las imágenes.

La rosarina llevó piezas de Tiffany & Co., otra de las firmas internacionales que representa. Entre ellas se destacó el anillo Bird on a Rock, realizado con platino, oro y diamantes, acompañado por una pulsera y aros.

Por ahora, Antonela mantiene el secreto. La fecha marcada es este domingo 20 de septiembre, cuando finalmente se conocerá qué hay detrás de la producción beauty que comenzó a anticipar en sus redes sociales.