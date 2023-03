«Dormí mal y tuve pesadillas»: Jimena Barón contó que sufrió un extraño fenómeno paranormal

Jimena Barón vivió un hecho muy particular. La situación vivida la contó en redes sociales. Ocurrió en la casa de una amiga y, según dio a entender, se trató de un fenómeno paranormal.

“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después). Más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte. De hecho, pensé que era Matías haciéndome una jodita”, escribió Jimena antes de compartir el escalofriante momento.

En la filmación se ve a Jimena sentada en el patio de la casa de su amiga mirando su celular. En un momento se levanta inesperadamente mirando hacia atrás donde, para su sorpresa, no había nadie.

Además del momento, La Cobra mostró capturas ampliadas del video en el que se puede ver por qué se sintió “súper rara”. “Veo unos dedos en mi hombro y una silueta de un niño atrás”, escribió tras analizar las imágenes.

“Es la casa de mi amiga adonde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. No sé que más decir ni pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”, agregó Jimena.

Jimena Barón vivió un hecho paranormal: qué dijo

“Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación. Creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo”, añadió Jimena. Luego contó que “durmió mal y tuvo pesadillas porque estaba realmente sugestionada y asustada”.

“Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo”, reveló, y contó que su gato también estuvo muy alerta toda la noche. “Son esas cosas que, si no te pasan, no las terminás de creer, y si te pasan no tenés otra que creer y no tener miedo”, cerró Jimena Barón.

Tremendo lo de Jimena Baron 😦😨😨😨 pic.twitter.com/VpBBRPrSV6 — MF (@MundoFamososOk) March 25, 2023