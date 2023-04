Drake Bell contó la verdad de su supuesta desaparición y estallaron los memes

El nombre de Drake Bell se convirtió en tendencia luego de ser reportado como desaparecido por la Policía de los Estados Unidos. Luego el propio actor salió a aclarar que estaba bien y explicó lo sucedido. La situación generó cientos de memes.

“Los oficiales están buscando a Jared Bell (nombre real del actor) DOB 06/27/1986. Debería estar viajando en un BMW gris de 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland High School el 4/12/2023 justo antes de las 9 p. m”, se leyó en el breve comunicado de Facebook.

Luego, el propio actor conocido por sus papel en la serie de Nickelodeon aclaró que todo se desencadenó por un descuido. “Dejás tu telefóno en el carro, y no contestas por la noche y esto?”, dijo a través de su cuenta de Twitter,

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂