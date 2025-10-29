Ejercicio físico | Ni correr, ni caminar: diez actividades para bajar de peso saludablemente

No hace falta salir a correr ni caminar largas distancias para bajar de peso. Hay ejercicios físicos que se pueden hacer en la comodidad del living de casa, escuchando música o viendo la serie o película favorita y ayudan a adelgazar con salud. Los detalles en esta nota.

Ejercicio físico: diez actividades para bajar de peso saludablemente

En la era de la hiperconectividad y los ritmos acelerados, encontrar tiempo o motivación para hacer ejercicios físicos puede parecer un desafío. Sin embargo, incorporar actividad física no requiere largas caminatas ni salir a correr.

Existen alternativas simples, efectivas y accesibles para quemar calorías, mejorar la salud cardiovascular y tonificar el cuerpo desde casa. Solo se necesita constancia, un pequeño espacio y ropa cómoda.

La educación física no es solo para atletas ni depende de un gimnasio. Es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, reducir el estrés y prevenir enfermedades. Estos ejercicios que no implican correr ni caminar y son ideales para quienes viven en departamentos, tienen poco tiempo o prefieren entrenar en la intimidad del hogar.

Diez ejercicios físicos para bajar de peso de forma saludable

Sentadillas: fortalecen piernas, glúteos y abdomen. Son ideales para activar grandes grupos musculares y acelerar el metabolismo. Hacer tres series de 15 repeticiones al día es suficiente.

Plancha: es un clásico del entrenamiento funcional porque fortalece el core y mejora la postura. Empezar con 20 segundos e incrementar progresivamente.

Burpees: son intensos, pero efectivos porque combinan fuerza y cardio en un solo ejercicio. Lo recomendado es hacer tres series de 10 repeticiones con descansos de 30 segundos.

Saltos estrella: es un ejercicio aeróbico completo para calentar y quemar calorías. Hacer un minuto por serie, durante tres veces diarias.

Escaladores: es ideal para cardio y tonificación del abdomen, ya que, se realiza en posición de plancha. Hacer tres series de 30 segundos por día.

Puente de glúteos: es recomendado para quienes tienen molestias lumbares. Activar glúteos y abdominales durante tres series de 15 repeticiones.

Elevación de rodillas: parado en el lugar, levantar las rodillas al pecho lo más alto posible, ayuda a quemar grasa y fortalecer el core.

Abdominales en V: tonifican el abdomen y mejoran la coordinación. Comenzar con 10 repeticiones por serie.

Tríceps en silla: es necesario usar una silla firme en donde se puedan apoyar las manos y bajar el cuerpo. Sirve para tonificar brazos. Hacer tres series de 10.

Shadow boxing: mejora la resistencia cardiovascular y ayuda a liberar tensiones. Combinar golpes con pasos laterales durante un minuto por ronda.

Ejercicios físicos: consejo para quienes viven en departamentos

Quienes viven en departamentos puede optar también por ir a parques y plazas a realizar ejercicios físicos, pero si eligen quedarse en casa, los ejercicios de menor impacto ayudan a seguir con la rutina y respetar a los vecinos sin hacer demasiado ruido.

Para llevarlos a cabo, lo ideal es utilizar una colchoneta para amortiguar ruidos y establecer un horario fijo para entrenar sin interferir con la rutina diaria de otros. Y, lo más importante es mantener la constancia de hacer la rutina diaria de 20 minutos que puede marcar la diferencia.

NA