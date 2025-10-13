SUSCRIBITE
Estar bien

Los 3 ejercicios más efectivos para después de los 40: fortalecen sin dañar las articulaciones

Estas opciones fáciles de hacer son las más recomendadas por los especialistas porque fortalecen sin generar dolor ni sobrecarga.

Redacción

Por Redacción

Después de los 40, la clave está en enfocarse en la calidad del movimiento y no en la cantidad de repeticiones.

A partir de los 40, muchos notan que su cuerpo “no responde igual”. Los entrenamientos muy intensos o los saltos frecuentes pueden provocar molestias en rodillas, caderas o espalda baja. Pero eso no significa que haya que dejar de moverse: la actividad física moderada y sostenida es la mejor aliada contra el envejecimiento muscular.

El secreto está en elegir movimientos controlados y funcionales, que activen varios grupos musculares a la vez, sin impacto. Aquí, tres opciones que pueden practicarse en casa, al aire libre o en el gimnasio, sin necesidad de equipamiento costoso.

1. Sentadillas asistidas: base de fuerza y equilibrio

La sentadilla asistida es una versión suave del ejercicio clásico, ideal para quienes buscan tonificar piernas y glúteos sin forzar las rodillas. Solo se necesita una silla firme o una pared de apoyo.

Cómo hacerla: apoyá los pies al ancho de las caderas, bajá lentamente como si fueras a sentarte y mantené el peso en los talones. Subí despacio. Repetí entre 10 y 15 veces.

Además de mejorar la fuerza, este movimiento estimula el equilibrio y la movilidad, dos capacidades que suelen perderse con la edad.

2. Plancha abdominal: el gran aliado del core

La plancha es uno de los ejercicios más completos para trabajar el abdomen, la espalda y los brazos sin impacto. Al fortalecer el “core” o zona media, protege la columna y previene dolores lumbares, muy comunes después de los 40.

Cómo hacerla: apoyá antebrazos y puntas de los pies en el suelo, manteniendo el cuerpo recto como una tabla. Sostené entre 15 y 30 segundos y repetí tres veces.

Podés empezar sobre las rodillas si necesitás reducir la exigencia. La clave está en mantener la respiración y evitar arquear la espalda.

3. Caminata activa: simple, accesible y poderosa

Caminar sigue siendo el ejercicio más seguro y efectivo a cualquier edad. Pero después de los 40, hacerlo con intención —a paso firme y constante— puede marcar una gran diferencia.

Una caminata de 30 minutos diarios, con buena postura y respiración profunda, ayuda a controlar el peso, mejora la circulación y eleva el ánimo. Si se combina con pequeños tramos en subida o escaleras, se activa el metabolismo y se tonifican las piernas.

El movimiento como medicina

No se trata de entrenar más, sino de moverse mejor. Escuchar al cuerpo, evitar el dolor y ser constante son las tres reglas básicas para sostener una rutina saludable.

Después de los 40, la clave está en enfocarse en la calidad del movimiento y no en la cantidad de repeticiones. Con estos tres ejercicios simples, podés mantenerte fuerte, ágil y con energía, sin castigar tus articulaciones.


