El desgarrador relato de una jubilada que no pudo pagar sus medicamentos: «Es inhumano»

El jueves pasado el congreso aprobó la ley de movilidad jubilatoria que aumentaría las jubilaciones un 8,1%. Tras la aprobación, el poder ejecutivo aseguró que vetaría la ley porque » su único objetivo es destruir el programa económico». Además, Milei destacó que se comprometió «con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará». Ante esto, grupos de jubilados y organizaciones de izquierda se manifestaron en el Congreso y fueron reprimidos con el protocolo antipiquetes.

“Jubilada”



Porque Nancy Pazos y Georgina Barbarrosa se quebraron al escuchar a esta señora contar que se quedó sin dinero para la SUBE. pic.twitter.com/wAx9rqFJTu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 30, 2024

El relato de una jubilada que hizo llorar a Georgina Barbarossa

Luego de la represión en el Congreso, la cronista del programa de Telefe «A la Barbarossa» salió a buscar el testimonio de jubilados para que le brinden su opinión sobre las medidas del gobierno de Javier Milei. Así, la movilera entrevistó a una jubilada llamada Eleonor, quien brindó un relato que hizo llorar a la conductora, Georgina Barbarossa.

«Yo pienso que es una cosa inhumana porque yo compre un remedio hace 30 días y me cobraron 5000. Fui ayer y me cobraron 20.000 pesos, la misma cajita de 30 comprimidos. Me quedé sin dinero y no pude cargar la sube» contó la jubilada.

«El colectivero tuvo un gesto de humanidad que no tuvo el señor presidente, me dejó pasar. El aumento de los medicamentos es un disparate no vamos a poder retirar los medicamentos de la farmacia, si de uno de cinco me cobraron 20 ayer. Me quedé sin plata y no pude pagar la sube» agregó luego la entrevistada.

«El señor presidente no tiene humanidad, no le importa la gente ni los pobres viejos como nosotros, estamos a los saltos con el dinero» contó Eleonor. Además, agregó que compró un medicamento para su hijo, quien tiene una discapacidad, pero que los suyos no podrá comprarlos.

«Los míos no los voy a poder comprar, son unos cuantos, tengo osteoporosis, mala digestión y todo eso son unos cuantos y yo estoy calculando que no los voy a poder comprar» afirmó.