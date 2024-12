El cruce entre Marina Calabró y Sol Pérez: “se amotinó en el camarín”

Las panelistas del Debate de Gran Hermano 2025 se vieron envueltas en un conflicto por las posiciones en que se sientan a la hora de salir al aire y Sol Pérez y Marina Calabró fueron quienes más se molestaron, incluso Pérez se habría “amotinado” en su camarín.

«Sillagate» en el panel de Gran Hermano

El panel que lleva adelante el debate del reality, está conducido por Santiago del Moro e integrado por Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Laura Ubfal, Ceferino Reato y Marina Calabró.

En esta línea y según trascendió, la silla más codiciada sería la que se encuentra en la punta cercana al presentador, así como la primera fila tendría más valor que aquellos se encuentran por detrás.

Por tanto, se supo que Ubfal solía obtener el asiento de cabecera, aunque esta vez, Calabró fue quien ocupó el puesto. Por su parte, la ex conductora de noticiero tendría escrito por contrato, el derecho a estar en primera fila.

La disputa concluyó en que Pérez terminara por “amotinarse en el camarín”, mientras Guercio sostenía también, su puesto delante. Tal como se supo, Cuando Marina llegó al set de grabación se quejó por la ubicación y, para concretar su puesto, debía sacarle el lugar a Guercio o Sol.

En este sentido, Pérez explicó que, hasta el año pasado, los puestos eran rotativos: “Siempre era un día y un día y rotábamos así. O sea, nadie peleaba por un lugar. Es algo tonto para mí pelear por un lugar. Y bueno, de repente vinieron a mi camarín y me dijeron que había una persona que no quería sentarse atrás”.

Sin embargo, agregó: “Me pone triste la situación. Había una persona que no quería sentarse atrás y me pidieron si por favor, yo podía pasarme. A mí no me molestaba porque un lugar no determina mi trabajo”.

No obstante, Sol profundizó: “Pero, me ponía triste porque hace tres años que trabajo para el programa. Además, trabajo para el canal. Es un lugar que amo con todo mi corazón. A mí siempre me tratan muy bien y me apenó mucho que me lo estén pidiendo directamente”.

“Ella dijo que no pedían mi lugar, sino que no quería sentarse atrás. Yo le contesté que estaba bien, pero que no era mi lugar, era el de cualquiera de mis compañeros que venimos laburando hace un montón de tiempo”, concluyó la influencer.

La palabra de Marina Calabró

Por su parte, Calabró calificó la disputa como “pavadas” y negó el relato de su compañera: “No es cierto que yo pedí estar adelante. La productora me dijo que las cuatro chicas iban adelante, tengo los mensajes, y los dos varones atrás. Es lo que habíamos quedado”.

“Después, cuando vi que no era lo que habíamos quedado, le dije que habíamos dicho otra cosa. Pero yo sería incapaz de hacer levantar a un compañero o a una compañera de una silla”, justificó la periodista.

Al tiempo, la comunicadora remarco: “Yo no tenía nada que comentarle a Sol porque no quería que nadie se pare ni deje su lugar ¿Cómo voy a hacer parar a una compañera? Fue un comentario a la producción de que no era lo que me habían dicho que iban a hacer. Ni loca pediría que se levante ninguna compañera».

“Una cosa es que si se comprometen a algo, se cumpla, y otra cosa es que yo sea capaz de levantar a una compañera. No, de ninguna manera. Eso no ocurrió”, concluyó Marina.