El cruce viral entre Oscar Ruggeri y Morena Beltrán por el empate Boca – River

Durante el día de ayer,en el programa F90 transmitido ESPN, la periodista Morena Beltrán y el exjugador de la selección de fútbol Oscar Ruggeri protagonizaron un acalorado debate sobre el superclásico Boca -River en el Estadio Monumental.

“En ningún momento me pareció que para Boca sea una proeza empatar en el Monumental, ni mucho menos. Lo que pasa es que, a comparación de los planteos que Boca venía haciendo en el Monumental, cambió la cara. A mí me pareció un partido parejo, en ningún momento me pareció ni superior Boca, ni superior River. Sí River, en el inicio del primer tiempo, y en el inicio del segundo tiempo, fue mejor” argumentó la periodista, hasta que Ruggeri interrumpió.

“Morena, cambió la cara porque empataron. Tienen que mejorar mucho, tienen que jugar mejor” expresó el exjugador. «No se metió atrás. Boca, con Almirón, se metió atrás en la cancha de River y no empató de milagro. Ayer, Boca no se metió atrás. Ves los números del partido, la posesión se la compartieron» comentó Beltrán.

“Pero eso de la posesión, ¡Terminala con eso de la posesión!… ¡Terminá Morena con eso! Yo te doy la pelota, y te la dejo ahí… La tenés vos, una hora y no patean al arco. Y dicen ‘no, tuvo la posesión’. Con eso que dicen ‘no, la posesión, la zona caliente’… Hay que ganar… Hay que ganar…” contestó Oscar.

«Ese es tu pensamiento, puede ser. Pero ¿Quién está contento? ¿Quién habla?» preguntó Morena.

“Si vos ganás, vas mejorando después en la semana, ganás el otro, te acostumbrás a ganar, y empezás a jugar mejor. Empató el partido, están todos contentos. Lo vi a Riquelme cuando pasó, se iba riendo” argumentó el panelista.

El debate pasó por las redes y muchos usuarios opinaron al respecto, posicionándose de un lado o del otro. Entre ellos, la comediante y conductora radial Malena Pichot, quien tomó partido por Morena. «Mi máximo respeto y admiración a las mujeres en programas de fútbol por tener los ovarios de oro para bancarse estoicas que casi no les dirijan la palabra» dijo la comediante en un tuit.