El insólito offside que le cobraron a Defensa y Justicia contra Riestra

En la fecha de los clásicos, un clásico que no podía faltar es la polémica arbitral a favor de Deportivo Riestra, en este caso contra Defensa y Justicia.

El Halcón y el Malevo empataron 1 a 1 en Florencio Varela en un encuentro con varias jugadas discutidas, especialmente una, en el arranque del segundo tiempo.

El árbitro, Fernando Espinoza, cobró penal por mano pero desde el VAR lo llamaron para que revise un offside en el comienzo de la jugada.

En la repetición, se ve claramente que el delantero Jonathan Herrera de Riestra habilitaba al jugador de Defensa. El trazado de líneas que mostraron posteriormente aumentó las dudas y no dio certezas.

En el final del partido, el Halcón también protestó un penal por un agarrón de Tomás Villoldo a Ezequiel Cannavó. El contacto, que empezó afuera del área y terminó adentro, fue leve y Espinoza no cobró nada.

También fue expulsado en el local Benjamín Schamine por un codazo ante Jonatan Goya. En este caso, la decisión del juez fue correcta.

El entrenador, Julio Vaccari, ya había manifestado su bronca por los arbitrajes la fecha pasada. «Tengo la teoría de que a nadie le conviene que gane Defensa y Justicia en este grupo». Ayer, prefirió no opinar: «Mi señora me llamó y me dijo que hable solo de fútbol», expresó.

El resumen del partido

Defensa y Justicia y Riestra empataron 1 a 1. Con un tanto de Jonathan Herrera, único futbolista en anotar en las cinco categorías del fútbol argentino, Riestra estaba consiguiendo su segundo triunfo al hilo pero Nicolás Tripicchio empató el marcador en el segundo tiempo y le amargó la noche.

A los nueve minutos, Riestra hizo un lateral al área y Jonathan Goitia le bajó muy bien la pelota a Herrera, quien avanzó y definió arriba para el 1 a 0. El ex San Lorenzo e Independiente es el primer futbolista del fútbol argentino en convertir en las cinco categorías (Primera, B Nacional, Primera B, Primera C y Primera D) con el mismo equipo.

A los 10 minutos del segundo tiempo, un centro preciso de Alexis Soto le permitió al local empatar las acciones por intermedio de Tripicchio, quien luchó con Pedro Ramírez en el segundo palo, y apareció por detrás de todos para desviar el balón al arco.