María Becerra brindó un espectáculo en el exterior del edificio donde se encuentra el canal de streaming OLGA. Previamente contó cómo enfrenta los momentos previos a sus shows, dejando entrever que los nervios siguen siendo parte de su rutina.

El desafío que afronta María Becerra antes de cada show: “Nervios y …”

Cuando le preguntaron si aún se ponía nerviosa antes de salir al escenario, la artista no dudó en responder con su característico humor y sinceridad: “Sí, recién no sabés, no vayan al baño porque lo reventé. Tenía unos nervios, una panza floja”.

"No vayan al baño porque lo reventé", exclamó la Nena de Argentina. pic.twitter.com/OmiG8GyHlU — OLGA (@olgaenvivo) March 27, 2025

En otra entrevista, la oriunda de Quilmes también rememoró un momento hilarante que vivió durante la filmación de su videoclip “Automático”. Según relató, el rodaje fue extenuante: “Fueron tres días intensos, cada uno de 16 horas en invierno, un frío tremendo. Por ende, la gente andaba comiendo mucho guiso, sopa, legumbres, porotos, cosas que generan un tremendo desorden en el estómago”.

Al bajar del motorhome, ocurrió lo inesperado. “Estaba bajando, piso dos escalones y atrás venía Nerina, que trabajaba conmigo como asistente, y Violeta, mi maquillista de toda la vida. Pongo un pie en el segundo escalón y es como si se descosiera el pantalón. Fue una cosa que retumbó en todo el galpón, fue tremendísimo, me descostillé full”, confesó entre risas.

Ante la pregunta de sus asistentes, “¿Vos te cagaste de esa manera?”, María no esquivó la responsabilidad y, con desparpajo, afirmó: “Fui yo, chicas, no lo voy a dejar huérfano, me hago cargo de ese pedo”. Con esta mezcla de autenticidad y humor, la cantante sigue conquistando a sus fans, demostrando que incluso en los momentos más incómodos, no pierde su chispa.