El descargo de Gladys «La Bomba Tucumana» tras la pelea con Coti Romero

Anoche, el programa Cantando 2024 (América TV) vivió un intenso enfrentamiento cuando Coti Romero reaccionó mal ante la puntuación otorgada por Gladys La Bomba Tucumana, miembro del VAR. En un giro inesperado, Coti lanzó un golpe bajo, aludiendo a la supuesta violencia de género que habría ejercido el hijo de Gladys, Tyago Griffo, sobre una expareja.

La reacción de Gladys «La Bomba Tucumana»

La cantante tropical, conocida por su temperamento, llegó al límite de su tolerancia tras el intercambio verbal. Visiblemente alterada, decidió abandonar el programa en vivo, dejando a la audiencia ya a sus compañeros en shock. Este incidente se suma a la serie de conflictos que ha protagonizado en el reality musical, donde la tensión y la rivalidad han marcado el desarrollo de la competencia.

Las cámaras de Intrusos, LAM y A la tarde, que estaban cubriendo el vivo, pudieron hablar con Gladys ni bien se retiró del set. Y este martes desde El ejército e la mañana (Bondi), adelantaron las declaraciones de la cantante que se verán en dichos programas a lo largo de la jornada.

El descargo de Gladys «La Bomba Tucumana»

«Yo no merezco nada de esto. No soy una muerta de hambre. Yo trabajo, yo tengo una empresa, yo canto todos los fines de semana de mi vida», disparó furiosa ante la consulta de los cronistas, y arremetió: «Me molesta todo lo que me vienen haciendo. Yo no me lo merezco, soy una figura de este país y no hace falta que yo esté explicando todos los días a todo el mundo quién carajo soy yo en este ambiente«.

«¿Por qué están ustedes está acá? ¿Porque yo soy nadie?» , les preguntó furiosa La Bomba a los noteros y recalcó que todo el tiempo le dicen que no es una figura. «Yo no necesito esto, yo laburo hace 42 años, tengo ahorros, tengo plata, tengo una tremenda camioneta, todo ganado con el sudor de mi frente. No le robé nunca a nadie nada. No quiero esto para mi vida y no lo deseo», insistió desencajada mientras se retiraba del set televisivo.

En tanto, dejó en claro que «es un montón lo que pasó el otro día, es un montón lo que pasó ahora y yo la verdad no tengo ganas de esto», mientras concluyó indignada refiriéndose a los dichos de Coti sobre su hijo: «¿Es un lugar para hablar de un tema tan delicado, que nadie sabe el contexto de dónde pasó? ¡No saben nada!», concluyó dejando entrever su decisión de renunciar al ciclo.

Con información de Primicias Ya