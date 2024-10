Escandalo entre Coti Romero y Nacho Castañares: Romina Uhrig hizo una gravísima acusación sobre la pareja

Parece que los ex «hermanitos» de la edición 2023 de Gran Hermano tuvieron un fin de semana intenso. Luego de que Daniela Celis y Thiago Medina bautizaran a sus hijas y asistieran sus excompañeros al festejos se desató una ola de escándalos que involucra a Romina Uhrig, Coti Romero, Nacho Castañares y Juli Poggio.

💣 SE PICÓ: Romina Uhrig pensaba que no estaban el aire e hizo una fuerte acusación



Por lo poco que se entiende, Romina le habría dicho a Gastón que Coty le pegó a Nacho y al final acotó: "acordate que esto no termina bien" pic.twitter.com/66sFOHUlay — TRONK (@TronkOficial) October 28, 2024

La fuerte acusación contra Coti Romero que hizo Romina Uhrig cuando pensó que no estaba al aire

En vivo por el programa de streaming, «Se picó», conducido por Gastón Trezeguet, Romina Uhrig hizo una fuertísima acusación contra Coti Romero, mientras hablaban del bautismo de las hijas de Daniel y Thiago.

Al parecer Uhrig no sabía que estaba en vivo y aseguró, en un ida y vuelva en voz baja con el conductor, que Coti le pegó a su pareja, el ex «hermanito» Nacho Castañares. Al final del clip que se difundió en las redes se puede oír a al exdiputada diciendo: «Acordate que esto no termina bien».

La contundente acusación desató un gran escandalo y Castañares dejó de seguir a Romina en su cuenta de Instagram, algo que muchos tomaron como una confirmación de que sus dichos no eran ciertos. Sin embargo, otra exparticipante del reality también se vio envuelta en el embrollo. Se trata de Juli Poggio, quien dejó de seguir a Constanza en dicha red social, sin ningún tipo de explicación.

Qué dijo Coti Romero sobre la fuerte acusación que hizo Romina Uhrig

Luego de la fuerte polémica la correntina arremetió contra la exfuncionaria en la pista del Cantando 2024, donde es participante.

“Me parece un tema muy delicado para tratarlo a la ligera. Me parece que, ella lo que dijo a Gastón Trezeguet, conductor del programa, es que yo le había pegado al Conejo y a mi novio actual”, respondió la concursante cuando le preguntaron por las acusaciones.

“Temas de violencia me parece un montón tratarlos así con tanta liviandad. Primero, no podes decir eso si no tenes pruebas ni testigos, porque eso es ensuciar a una persona. Yo le deseo de verdad que pueda sanar todas las cosas que le pasan en la vida para andar diciendo eso porque es más, ayer nos cruzamos y tuvimos la mejor onda”, continuó Romero.

«¿Por qué Romina dice que tu relación con Nacho va a terminar mal?», le preguntó el jurado Marcelo Polino. “Capaz piensa que son sus casos ilícitos, por las causas”, cerró Coti haciendo referencia a las graves denuncias que tiene Uhrig en la justicia.

Por su parte, la exdiputada se comunicó con El Streaming Del Cantando y negó haber acusado a su compañera de haber violentado a sus parejas. «¿Donde estoy diciendo eso? Es todo mentira y estábamos hablando de otra cosa […] por esto Nacho me dejó de seguir, para mi lo uso como excusa para no seguirme más», contestó.

Por el momento, Nacho no ha afirmado ni negado las fuertes declaraciones de Uhrig, ni Juli Poggio dijo porque dejó de seguir a Romero.