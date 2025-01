El desubicado comentario de Juan Pablo de Gran Hermano que enfureció a Chiara: «poco hombre»

Los jugadores Juan Pablo de Vigili y Chiara Mancuso pasaron un tenso momento que concluyó con la participante llorando y jurando que lo iba a destruir. La situación se dio mientras algunas de las «hermanitas» estaban ensayando para la prueba por la compra semanal, y el participante hizo un comentario desubicado sobre el cuerpo de Chiara.

Chiara rompe en llanto porque Juan Pablo y Nano dijeron que está gorda



Chiara: "Me contestó yo como y vos engordás"

La impactante confesión de Chiara tras su cruce con Juan Pablo

El conflicto se desató mientras algunas de las hermanitas ensayaban una coreo para el desafio por la compra semanal. Mientras ellas bailaban, algunos de los jugadores hacían ruido, algo que desató el enojo de Chiara Mancuso.

“Basta, porque después sos el primero que está comiéndose todo cuando tenemos que comprar en el supermercado. Así que córtala un poco, por esto es para todos”, le dijo la jugadora de Ezeiza a Juan Pablo. El participante quedó molesto por el comentario y le dijo a sus compañeros: «Me dijo que me como todo…Yo como y ella engorda”.

De Vigili se dio cuenta de su error minutos después y llegó a la conclusión de que debía disculparse, en caso de Chiara se entere de su repudiable comentario. “Me quedé muy preocupado porque te hice un comentario. Siempre hago el mismo chiste, me quedó justo y después me puse a pensar en tu historia. Te quiero pedir disculpas por eso“, le dijo a Mancuso.

“Genial, ¿vos ves que yo engordo? ¿Y entonces para qué lo decís? La gente ya te va a cancelar. Conmigo está todo bien. Igual, ya de por sí te sacás siempre y decís cosas horribles, yo jamás haría eso. Debemos tener distintos valores“, contestó visiblemente enojada.

Luego, Juan Pablo le aclaró que no piensa que sea gorda, y que además cree que es la más linda de la casa. En lugar de sentirse alagada, Chiara se enojó aun más. «Si bueno, pero muy poco hombre, eso si que es un montón«, dijo la jugadora saliendo de la habitación.

Mancuso fue directamente a contarle la situación a sus compañeras, quienes estaban en el patio. “Chicas, les cuento algo para que sepan. Cuando le dije a Juan Pablo que él era el primero que quería comer cuando traíamos el supermercado, me contestó: ‘Yo como y vos engordás’”, contó.

“Banco a full a las mujeres para que esté canceladísimo. Seguro lo estará, pero así se va de acá porque es un desubicado mal”, afirmó con determinación. «Me lo dijeron y lo admitió. A lo que voy es lo siguiente: yo sé que todavía no engordé, igual lo voy a hacer. Y me dijo que él no lo piensa, pero que siempre lo dice”, agregó acerca de la justificación de Juan Pablo.

“Ahora voy a llorar… pero es porque tuve un trastorno de la alimentación. Quiero que lo sepan todas las mujeres de la casa, porque esto me lo voy a cobrar”, expresó en lagrimas, mientras se fundía en un abrazo con sus «hermanitas».

“Por respeto a mí y a todas las minas que no tienen por qué. Lo mismo dijo Nano el otro día y lo escuché, es que todas nosotras estábamos más gordas. Entre los dos, Nano y Devi”, concluyó. Durante el vivo de la noche, Chiara volvió a afirmar su mensaje acerca de los trastornos alimenticios y la importancia de la concientización.

«Quiero dejar este mensaje claro, hay un montón de gente pasando situaciones como las que pasé de chica. Juan Pablo me hizo un comentario del cuerpo y no me gustó para nada. No se tiene que opinar de ningún cuerpo«, dijo la hermanita.