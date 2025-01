El inesperado pacto de Chiara y Jenifer en Gran Hermano: «Quiero que saquemos a…»

Jenifer volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano y no le dio una nueva oportunidad a Giuliano porque vio que estuvo coqueteando con Chiara en su ausencia. “Una mujer no se hace mierd… con otra. Por lo menos yo nunca lo hice y no lo haría ahora ni en pedo”, le dijo Jenifer a Chiara, a pesar de ver que su compañera se había puesto muy incómoda con su vuelta al reality.

“Bueno, por eso, si vos venías a estar con él, o a estar pegada a él, o a hacerle sentir bien a él, yo iba a ir por vos y por él. Pero si no es así, yo de verdad te lo digo, que a vos no te voy a tocar”, le contestó Chiara. “Cuando vos entraste y le diste un beso a Nano, a mí eso me incomodó, en el sentido de que no sabía cómo manejarme”, se sinceró la jugadora.

Inesperado pacto de Chiara y Jenifer en Gran Hermano

Las chicas se abrazaron y se pusieron de acuerdo para funcionar como bloque y poder sacar a Giuliano del juego. En la sala de streaming, Jenifer reveló su jugada: “No quiero que se vaya ella. Quiero que las dos juntas saquemos a Nano y después, sí, que se vaya”.

Desde el confesionario, Chiara dijo algo muy parecido: “Estuve diciendo que quería que se vaya Jeni y la verdad es que no, no es con ella. Mi objetivo es él y bueno, voy a ir por eso. Yo sé que hay formas de debilitarlo”.

Carlos, el último eliminado de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo una nueva gala de eliminación a través del voto positivo. Se dio en el marco de una placa numerosa, que contaba con ocho nominados. Santiago resultó el primero en ser salvado, seguido por Lourdes y Chiara. Brian y Martina, ambos del mismo grupo, los siguieron, mientras que Jenifer fue la última en salir de placa antes del versus.

De esta manera, los dos participantes menos votados por el público fueron Carlos y Juan Pablo, en el mano a mano por la eliminación: finalmente, Carlos tuvo que abandonar la casa.

Con información de NA