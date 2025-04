El día que Toti Ciliberto habló de sus adicciones

Toti Ciliberto murió a los 63 años y, aunque muchos no lo sabían, él atravesó una durísima lucha para salir de las adicciones, algo que logró en su último tiempo. Hace tres años, el actor abrió su corazón con Gastón Pauls para el programa «Seres Libres», donde contó que accedió a la entrevista porque «tenemos que tomar conciencia, hay cosas que están pasando que no tienen que pasar, esto se desmadró, ya está llegando a los niños y están consumiendo basura. Está perdiendo nuestro futuro».

Toti Ciliberto: «arrancó como una broma«

«Arrancó antes de empezar VideoMatch, sentí que arrancó como una broma, uno piensa que lo maneja. Cuando entro a VideoMatch, la presión, trabajar en vivo, hacer personajes, viajes, uno se engaña a sí mismo diciendo que lo ayuda y en realidad no te termina ayudando, terminás perdiéndote vos, la confianza laboral, la familia», se sinceró el humorista, en la entrevista que concedió años para Crónica TV.

Toti reveló que Marcelo Tinelli le advirtió que se cuidara: «En un momento, Marcelo Tinelli me llama y me dice ‘yo no voy a juzgarte, pero quisiera cuidarte’. Me llevó una lucha de muchos años».

«La primera vez sentí que era fantástico, lo disfruté solamente la primera vez, después fue todo padecimiento. Mirá qué locura, yo soy profe de educación física, pero estaba pensando todo el tiempo en eso… Cada vez necesitás más para lograr algo que nunca lo conseguís como la primera vez», detalló.

Quienes fueron de gran ayuda en su lucha fueron sus hijos: «Al principio cometí el error de que quería resolverlo solo».