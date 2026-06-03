Dejar lo seguro para reinventarse: Claudina Kutnowski presenta «Inteligencia Laboral»

«El mejor caso de éxito, con final feliz, es el mío propio: dejé de trabajar en una corporación y armé una consultora. Logré manejarme mis tiempos, involucrarme con personas que quiero, estudiar lo que me gusta«. La psicóloga Claudina Kutnowski, especialista en reinvenciones laborales, presenta el libro «Inteligencia laboral» en Bariloche.

Claudina es psicóloga clínica y terminó trabajando en una corporación durante 15 años. «De pronto, quedé estancada en una cuestión que me resolvía la vida. No me gustaba mi trabajo, pero no sabía cómo irme y seguir ganando dinero«, confió a diario RÍO NEGRO. Con 39 años, se abocó a investigar el camino laboral que habían tomado otras personas a lo largo de un año.

El trabajo, consideró, por lo general, se vincula al desempleo o a las corporaciones. «Me propuse ayudar a la gente a salir de las empresas y así empecé a estudiar emprendedurismo. Uní esos puntos: renuncié a la corporación y puse en marcha mi propio proyecto, una consultora para ayudar a otra gente respecto a algo que no existía», señaló.

En el camino, Claudina se topó con gente que no solo trabajaba en grandes empresas. Los casos variaban. Una diseñadora gráfica que no sabía cómo separarse de su socio. O una profesora de yoga que pretendía dar clases por su cuenta con un proyecto propio. Así surgían más y más situaciones.

«Estos últimos 15 años he trabajado con gente que tiene problemas con su vida laboral. Es más que una transición«, advirtió. Más allá de continuar capacitándose, empezó a cruzar sus saberes en psicología con sus conocimientos de finanzas, marketing y negocios. «El gran valor que tengo -acotó- es que llega alguien angustiado y lo puedo atajar. Llega alguien mal con una planilla de costos y también lo puedo atajar. Mi trabajo pendula entre la pura emoción y la pura acción«.

Claudina presenta «Inteligencia Laboral» este viernes a las 18.30 en Bariloche. Foto: gentileza

Claudina sintió la necesidad de divulgar su experiencia, a través del libro. El primer capítulo se refiere a lo emocional, a partir de los obstáculos que siente una persona cuando llega a la consulta. Esos miedos le impiden pensar. Los más clásicos, detalló, son el temor a quedarse sin dinero, a fallar, a equivocarse, arrepentirse, a romper los mandatos familiares.

«Para hacer un movimiento se requiere espacio crítico creativo en la cabeza. Solo así se puede diseñar un plan. Otro capítulo está destinado a la situación de renuncia: qué pasa si querés renunciar a un trabajo o a una pyme familiar, qué pasa si querés armar un emprendimiento o si sos profesional independiente o freelance. O bien cómo se debe buscar trabajo en relación de dependencia en una plataforma», manifestó.

Claudina presenta «Inteligencia Laboral» este viernes a las 18.30 en Bariloche. Foto: gentileza

El desafío del libro es enfatizar la necesidad de preservar la capacidad de ilusionarse y proyectar «porque el mundo laboral está difícil y eso atenta contra la autoestima de las personas«. «Quiero que la gente tome conciencia de su capital de trabajo. Me han contactado de distintos países diciéndome que están flasheados con la temática del libro y pienso que fue sacar del closet un tema del que no se hablaba. Que se tomaba como algo superficial«, expresó.

Claudina admitió que estos procesos son extremadamente largos. «No es algo que acompaño cuando empieza y termina. Es como desarmar una pareja para luego, encontrarse con una misma. Son procesos internos muy profundos«, respondió.

En la consulta, arma un plan de trabajo, pero aclaró que «esto no significa que se avanza en línea recta». En este sentido, rescató un libro llamado «Las diez leyes de la reinvención»: «La primera ley es proyectar, pensar qué se quiere para uno. La gente piensa en lo que puede, no en lo que tiene. Yo doy vuelta ese mecanismo«.

Claudina Kutnowski presenta «Inteligencia Laboral», junto a la psicóloga barilochense Guadalupe Colombo Paz, este viernes a las 18.30 en la librería Yenny, en San Martín 189, Bariloche.