“El diablo viste a la moda” llega a Buenos Aires y el MALBA será parte de Runway

En medio de la expectativa por el estreno de la segunda entrega de “El diablo viste a la moda”, la ciudad de Buenos Aires será sede de una avant premiere especial que combinará moda, arte y cine en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Según el comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el evento, previsto para el 28 de abril, se enmarca en la “Gala Couture”, una iniciativa impulsada por la Semana de Alta Costura Argentina (SAC), fundada por Elina Costantini, en colaboración con 20th Century Studios.

Buenos Aires recibe una avant premiere de lujo que fusiona moda, arte y cine en el MALBA

Esta producción busca intervenir de manera integral al museo con una puesta escenográfica inspirada en el mencionado universo y el mundo editorial, en sintonía con la estética que marcó a la película original y que regresa en la secuela protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La presentación, realizada en colaboración con 20th Century Studios, incluirá música en vivo, performances y un recorrido inmersivo que buscará recrear los códigos visuales de la industria de la moda en diálogo con el cine.

“El objetivo es construir un espacio inédito donde la moda se entrelaza con otras disciplinas artísticas y se exprese como lo que es: una forma de sentir el arte en todas sus expresiones. Este tipo de iniciativas nos permite proyectar la moda argentina en un contexto internacional”, sostuvo Constantini.

El anuncio se da en un contexto de renovado interés por la franquicia, luego de que trascendiera que la nueva edición abordará la crisis de los medios gráficos y el cambio de paradigma en el universo fashion, además del regreso del elenco original a sus icónicos personajes en la revista Runway.

En paralelo, la producción también quedó en el centro de la escena por decisiones vinculadas a la representación en pantalla: según se conoció, Hathaway impulsó la inclusión de modelos con cuerpos más diversos, en línea con una mirada actualizada de la industria.

La película, dirigida por David Frankel y con guión de Aline Brosh McKenna, tiene previsto su estreno en cines el 30 de abril, a dos décadas del film original que se convirtió en un fenómeno cultural.