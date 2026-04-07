El Diablo viste a la moda 2: un nuevo tráiler revela un giro explosivo que cambia todo

20th Century Studios difundió un nuevo tráiler de El Diablo viste a la moda 2 y la expectativa no deja de crecer en redes sociales. Con el regreso del elenco original y la incorporación de nuevas figuras, la película —que llega a los cines el próximo 30 de abril— ya comienza a perfilarse como una fuerte candidata en la próxima temporada de premios.

Un adelanto que ya es furor en redes

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el avance oficial reveló detalles clave de la trama y alcanzó casi medio millón de reproducciones en apenas dos horas desde su publicación.

Las primeras imágenes muestran a Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, completamente transformada: ya no es la asistente inexperta de la primera entrega, sino una periodista consolidada, con carácter y una mirada mucho más firme.

El regreso a Runway y el conflicto con Miranda

En un giro inesperado, Andy regresa a la redacción de Runway para asumir un rol clave: liderar el departamento de gestión de crisis, en medio de una fuerte polémica que golpea a la revista.

En ese contexto reaparece Miranda Priestly, encarnada por Meryl Streep, quien enfrenta una masiva cancelación. Fiel a su estilo implacable, deja en claro que no fue ella quien contrató a Andy y que incluso espera que fracase.

Ética, poder y una decisión clave

Lejos de retroceder, Andy decide avanzar y replantear su lugar en la industria. Motivada por el consejo de una amiga, evalúa una jugada arriesgada que podría cambiarlo todo.

“Podrías escribir un libro… el definitivo exposé sobre Miranda Priestly”, se escucha en el tráiler.

La tensión central del film gira en torno a una pregunta clave: ¿Andy sacrificará su ética por el éxito personal o se animará a derribar el mito de Miranda?