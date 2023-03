El Dibu Martínez culpó al Huevo Acuña por su particular festejo en el Mundial de Qatar

Emiliano «Dibu» Martínez dejó un particular festejo en la Copa América y en la Copa del Mundo, luego de ser elegido el mejor arquero de la competencia.

En ese contexto, bromeó sobre el festejo en los premios The Best y apuntó contra Marcos «Huevo» Acuña por lo sucedido en Qatar.

«No… En la cancha de fútbol puede ser«, dijo Dibu, al ser consultado sobre por qué no hizo su particular festejo cuando recibió el premio en los The Best.

«Fue culpa del Huevo que me dijo, ¿a qué no te animás a hacer lo mismo que la Copa América? Mi mujer me pidió por favor que no lo haga en los The Best«, recordó Martínez.

La revelación se dio en un stream con AFA Estudio. El arquero compartió un distendido momento con Guido Rodríguez, el propio Acuña, Germán Pezzella, Gerónimo Rulli, Juan Foyht y otros integrantes de la Selección Argentina.

Se infiltró en la Selección, se sacó una foto con Lionel Messi y terminó detenido

Las alarmas de preocupación se encendieron en la Selección Argentina cuando la seguridad del predio de Ezeiza se vio vulnerada. Es que un joven de 30 años se coló, entró al vestuario y llegó a Lionel Messi, con quien se sacó una foto. Posteriormente fue detenido.

Este grave hecho generó preocupación en la AFA y a los integrantes de la «Scaloneta» ya que la seguridad es lo principal a tener en cuenta esta noche en el amistoso.