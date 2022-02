El Dipy y Samid mantuvieron una fuerte discusión en Twitter

Tanto El Dipy como Alberto Samid acostumbran a hacer picantes comentarios en las redes sociales y en este caso se enfrentaron con fuertes acusaciones por Twitter.

El empresario de la carne reaccionó a las opiniones del cantante que estuvo de invitado en el programa que conduce Viviana Canosa en América TV.

«Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón», escribió.

Hola Alberto!!

Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica.

Besos bebe!! https://t.co/oT8klff840 — Eldipypapaok (@eldipypapaok) February 23, 2022

Che, Burro @eldipypapaok

Sabes porqué tengo tobillera? Porque me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata. Les jodia que los sectores mas humildes puedan comer carne!!!!!!! — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 23, 2022

No sabia que “EVASIÓN” se le llamaba a la carne barata para gente humilde.



encima te tuvimos que pagar todos la vuelta en avión de Belice porque te hiciste el chapo Guzmán y te salió para el qlo.

Siguiente pregunta… https://t.co/piwlMIVsiE pic.twitter.com/y5yBLwVZun — Eldipypapaok (@eldipypapaok) February 23, 2022

Ya sin pulgas, el empresario finalizó: «preparate porque cuando te encuentre. Esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre».

Usted no me puede encontrar Alberto.

Sabe porque?

Porque yo estoy libre y usted no puede salir de su casa porque está preso por delincuente!

Y si quiere sumamos como amenaza este tweet, para que le sigan dando un par añitos mas!

Cuando le den la libertad hablamos mi ciela!

😘 https://t.co/3NUCIUadTt — Eldipypapaok (@eldipypapaok) February 23, 2022

