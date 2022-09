El escandaloso despido de Alejandro Fantino de ESPN: la definición del canal

En las últimas horas, el periodista Alejandro Fantino fue desvinculado de la señal deportiva ESPN, tras hacerse virales los comentarios ofensivos que realizó en las últimas horas en su ciclo radial en «Neura Media» contra sus compañeros Mariano Closs y Sebastián Vignolo.

Según informaron en el ciclo «Socios del Espectáculo», el conductor fue desvinculado después de atacar a sus colegas y, a pesar de que tenía una grabación pendiente con la firma, el contrato habría sido dado de baja prácticamente de inmediato.

«El miércoles por la noche me pasaron esta información respecto a la continuidad de Fantino en ESPN. Y este jueves la confirmé. Voy a ser textual: ‘Fantino, afuera de ESPN’. Este es el título que me dieron esta mañana como algo prácticamente confirmado» indicó la periodista Mariana Brey.

Fantino estaba al frente de un espacio de entrevistas en ESPN, pregrabado previamente, donde el conductor indagaba en la vida de diversos protagonistas del ámbito deportivo.

La decisión del canal se conoció este jueves a primera hora, aunque por el momento solo eran rumores ya que no se había oficializado todavía.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre el despido

Por su parte, Alejandro Fantino habló con el ciclo «Intrusos», de América, donde señaló que «están tirando que me desvincularon de ESPN. Es algo que yo no sé. Yo estoy citado ahora y voy a ir en un rato para grabar, pero no tengo esa info. A mí no me llegó nada«.

En un intercambio con Marcela Tauro, periodista del programa, el conductor señaló que «me entero por ustedes, por mis colegas. Nosotros tenemos buena info y, a veces, nos enteramos de cosas antes que los protagonistas. En un rato voy al canal. No sé cómo termina. Cuando termine, te cuento en estos días», cerró.

Las picantes frases de Alejandro Fantino

El pasado martes, el conductor fue muy crítico al ser consultado si aceptaría cubrir el Mundial de Qatar junto a Mariano Closs y Sebastián «Pollo» Vignolo.

“Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”, sentenció en su programa en «Neura Radio«.