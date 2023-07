El exabrupto transfóbico de Lucas Benvenuto contra Flor de la V y su pedido de disculpas: qué dijo

Mientras Jey Mammon se mostraba en la ceremonia de los Martín Fierro 2023, Lucas Benvenuto -su denunciante- hacía su descargo furioso en un vivo de Instagram. En medio de su enojo se desquitó contra todos, e incluso, cargó duramente contra Flor de la V, con dichos que le valieron duras críticas en las redes sociales.

Mientras se daban a conocer los ganadores de las distintas categorías, el joven que denunció al conductor de La Peña de Morfi utilizó sus redes para expresar su mensaje y pedido de justicia.

A través de su cuenta de Instagram, realizó una transmisión en vivo en la que se lo pudo ver vestido de saco y camisa. Completamente en silencio, mostró dos carteles con pedidos claros: “Los derechos del niño no deben ser vulnerados jamás” y “Con los niños no”.

Minutos después apareció nuevamente con otro vivo, en el que, con mucha angustia, habló de su situación y su mensaje. En ese contexto de la charla, surgió el tema de la entrevista que brindó Juan Martín Rago, nombre real de Mammon, en Intrusos (América TV).

En ese sentido, Benvenuto apuntó duramente contra Florencia de la V, quien en su momento se había dejado ver afectada por las situaciones que vivió el joven durante su infancia y adolescencia.

“Flor de la V, que lloró en vivo. Podemos buscar el archivo que está en todos lados, porque yo no estoy exagerando”, comenzó Lucas en el fragmento de la conversación. A continuación, cuestionó la reacción que tuvo en aquel entonces la conductora del programa de espectáculos: “Ella lloró y se compadeció como una mamá; como alguien que podría tener ovarios para decir ‘yo entiendo a ese pibe porque soy mamá’. Pero como ella nunca lo sintió porque no es natural, no los tiene los ovarios”.

“Esto no es discriminatorio. No tiene los ovarios que tiene una mujer, como los tuvo Nancy Pazos”, cerró en referencia al tuit de la periodista. Por estos dichos en particular, Lucas fue apuntado y muy cuestionado por los usuarios en las redes.

El exabrupto de Lucas Benvenuto contra Flor de la V y su pedido de disculpas

Horas después, el joven consideró que fue discriminatorio en sus palabras y se disculpó. “Quiero pedir disculpas de algunas cosas que dije. Con Flor de la V me expresé mal. De ningún modo quise ser discriminativo y quiero aclarar mis dichos y mis convicciones. Ella decidió ser mujer y yo lo respeto, lo acepto y naturalmente no tengo ningún tipo de reparos contra nadie que integre el colectivo LGTBI+”, detalló en una historia de Instagram.

A continuación, remarcó que se equivocó en la manera y subrayó que quiso expresar que la conductora “no tuvo la valentía” para ponerse en su lugar: “Flor no tuvo las agallas y el coraje necesario para empatizar genuinamente, más allá de su género de nacimiento o el que ella decidió. Quise decir que es algo que trasciende la condición sexual, de identidad o género”. “Es una cuestión de esencia humana, de persona”, agregó.

En la última story, reiteró su pedido de disculpas, pero aclaró que se produjo porque no se encuentra en buen estado emocional: “Lamento haberme expresado mal. Aún en las condiciones emocionales que estoy, es mi obligación ser más cuidadoso”.

Sobre el final, se dirigió a los medios de comunicación y se retractó sobre los cuestionamientos por el tratamiento de su denuncia: “Yo no soy quién para decirles cómo hacer su trabajo o calificarlo. Necesité, en un muy mal momento, expresar el dolor que ciertas cosas me causan y no lo hice del mejor modo. Hay veces que no puedo más, perdón”. Por último, Lucas concluyó con el deseo de recibir disculpas por declaraciones sobre su persona que se realizaron durante los últimos meses.