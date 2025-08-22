El hijo de “La Locomotora” Oliveras: “Ya no está, pero sigue haciendo historia”

A tres semanas del fallecimiento de la deportista Alejandra “La Locomotora” Oliveras, Alejandro, hijo de la icónica boxeadora, señaló que su mamá “sigue haciendo historia”, al tiempo que contó el entusiasmo de la deportista por su trabajo en la serie En el Barro, que se estrenó recientemente.

El emotivo homenaje del hijo de “La Locomotora”: “Estoy orgulloso de todo lo que hizo”

Respecto a la tira ficticia, Alejandro sostuvo: “Es un poco raro verla ahí porque no es un contexto donde ella se movía. Es alucinante, me encanta la serie y cómo se desarrolla ella, sigue fiel a su personalidad”.

Al tiempo, el hijo de la deportista consideró que Rocky -Oliveras en la ficción- es similar a su mamá: “En el personaje, ella no fuma, no toma, no hace ninguna escena media rara o sexual.Fue la primera vez que se la vio en pantalla en una serie, no en boxeo”.

Respecto al duelo que atraviesa, Alejandro sostuvo: “Es un proceso largo porque uno no supera así nomás. Es muy impactante mirarla en la serie, me hubiera gustado que se vea -ella misma- porque creo que su personaje agradó mucho y su forma de actuar”.

“Trabajaba con ella y estaba al tanto de todos sus proyectos y en este, estaba muy emocionada, nunca estuvo nerviosa. Quería incursionar en este mundo de la ficción porque uno de sus sueños era que se haga la historia de su vida y fue como un pie hacerse más conocida en ese ámbito”.

“Estoy orgulloso de todo lo que hizo. Ya no está, pero sigue haciendo historia”, concluyó el hijo de la boxeadora.