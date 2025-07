Este jueves, la Justicia desestimó el pedido de Aldo Parodi, quien había pedido que se le realizara una autopsia a la «Locomotora» Oliveras. Conocé acá el fallo y enterate cuándo se realizará la cremación de la exboxeadora.

Fallecimiento de la «Locomotora» Oliveras: la Justicia autorizó la cremación del cuerpo

Finalmente, se llevará a cabo la cremación de Alejandra la «Locomotora» Oliveras, que falleció el pasado lunes, luego de estar dos semanas internadas, a causa de un ACV.

El Ministerio Público de Acusación (MPA) fue el encargado de informar que la investigación se dio por finalizada. El organismo anunció que el fiscal Ignacio Orio desestimó la denuncia de Parodi, luego de evaluar las medidas adoptadas durante la investigación, las cuales “excluyen la necesidad de llevar a cabo diligencias periciales«.

Según especialistas, una autopsia no podrá determinar si hay relación entre el ACV y el consumo de esteroides. En una entrevista, el cardiólogo Norberto Debbag reveló que, «con el tiempo que Locomotora estuvo internada, es imposible que se encuentren rastros de anabólicos en sangre«. Luego, el doctor detalló que «una persona elimina estos productos entre 24 y 72 horas posteriores a su consumo».

Este jueves a las 14, se realizará la cremación en el cementerio municipal de Santa Fe. Antes de fallecer, la exboxeadora había pedido expresamente este proceso, según confirmaron sus hijos.

Fallecimiento de la «Locomotora» Oliveras: ¿Cuál fue la denuncia de Aldo Parodi?

El pasado martes 29 de julio, el Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitó frenar el crematorio con el objetivo de que «se preserve el cuerpo en las condiciones adecuadas» para realizar una autopsia.

La denuncia fue presentada en representación del fisicoculturista, Aldo Sergio Parodi: «Presentamos esta denuncia en función de que nuestro cliente considera que es una muerte dudosa la de Locomotora Oliveras y que existe mafia«, expresó la abogada Patricia Noemí Apesteguy. «Está absolutamente convencido porque conoce que existen mafias en la que los deportistas entran con absoluta ingenuidad porque no hay control para todas las sustancias que producen daños en la salud de los deportistas».

La abogada insistió en que «no existe ningún tipo de control en las sustancias prohibidas que hacen daño a la salud«. «Nosotros hacemos una denuncia para que se investigue la muerte dudosa de la Locomotora Oliveras porque es claro que una mujer no puede acrecentar su masa muscular como ella lo hizo de ser de una contextura pequeña a transformarse en una persona enorme. Eso no se logra naturalmente», sostuvo Apesteguy.