Las palabras de la Locomotora Oliveras sobre la vida y la muerte: «Disfrutá, sentí la vida»

Tras dos semanas de internación por un ACV isquémico, Alejandra Locomotora Oliveras falleció a sus 47 años. Reconocida por su lucha arriba y abajo del ring, la Locomotora se caracterizaba por su estilo de pelea imparable, su energía arrolladora y su determinación inquebrantable.

La exboxeadora era para muchos, un gran ejemplo de resiliencia y amor por la vida. Por eso, las redes sociales se colmaron de los mensajes de motivación y sus palabras sobre la vida y la muerte que la Locomotora expresó en varias ocasiones.

Las palabras de la Locomotora Oliveras sobre la vida: «¿A qué le vas a tener miedo?»

Locomotora Oliveras fue más que una boxeadora, a lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad social y comunitaria. Fundó un espacio solidario Team Locomotora, donde organizaba colectas de alimentos y capacitaciones para jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad. Fundó escuelas de boxeo inclusivas, especialmente dirigidas a mujeres víctimas de violencia, promoviendo el deporte como herramienta de transformación y autoestima.

Oliveras también brindó charlas motivacionales por todo el país con mensajes claros: “No existe el sexo débil, existe la mente débil” y “el deporte te salva la vida”. En los últimos años sus mensajes de fortaleza y resiliencia comenzaron a viralizarse y la exboxeadora se convirtió en un símbolo de resistencia arriba y abajo del ring.

«¿A qué le vas a tener miedo? Si te vas a morir. La gente le tiene miedo a todo. Luchá, dale para adelante, hacé lo que sientas. Sacá la mejor versión de vos mismo» expresaba la Locomotora. «Si vos decís que estás triste, que estás mal, ¡estás loco!, ¡estás vivo!, ¡tenés salud!, eso no hay plata que lo pague«, decía en otro de sus tantos mensajes motivacionales.

Así hablaba Locomotora Oliveras con Alejandro Fantino sobre la vida y la muerte: “Disfrutá, sentí la vida”

En una sentida entrevista con Alejandro Fantino, en Animales Sueltos, la Locomotora recordó su infancia y su historia de resiliencia ligada al boxeo. Además, la exboxeadora reflexionó sobre la vida y la muerte: “Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal. Ale, vos estás vivo, estás sano, estás bien y la gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz (…) La plata no te la ponen en el cajón, no te ponen un billete en el cajón, no te ponen ni el mejor reloj o el mejor anillo»

Oliveras continuó con su mensaje de amor por la vida: «Disfrutá el momento, el día a día. Mañana no estás, hoy estás. Hoy estás. Disfrutá lo que estás haciendo ahora que estás respirando. Estás escuchando la voz de alguien. Podés escuchar, podés ver, podés sentir. Tenés un corazón que late y cuando deja de latir, chau. Entonces disfruta el día, pero sentí la vida”

Los mensajes de la Locomotora se viralizaron en Instagram y Tik Tok, resignificando lo que expresó emocionada en el programa de Fantino: “La vida es hermosa, Ale. Tenés que salir a mirar. Salir de esa burbuja que tenemos. Salir afuera. Mirar el sol, respirar. Sentir el aire como entra, como sale. Sentí tus brazos. La vida es hermosa, el sol es hermoso, la lluvia es divina. La lluvia hermosa. La noche es hermosa. La vida es muy linda”.