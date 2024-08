El inesperado ataque del Kun Agüero a Davo Xeneize tras la derrota de Boca: «Nunca escupas para arriba» 

Minutos después de la derrota de Boca Juniors por penales ante Cruzeiro en Brasil, Sergio «Kun» Agüero protagonizó un polémico hecho que se hizo viral en las redes sociales. El campeón de la Copa América con la Selección Argentina en 2021 atacó al famoso influencer Davo Xeneize mientras transmitía en vivo junto a Coscu -Martín Pérez Di Salvo-. Por supuesto, el momento no tardó en trascender teniendo en cuenta la manera en la que se dirigió el excompañero de habitación de Lionel Messi.

Qué fue lo que causó el enojo del Kun Agüero

La situación de tensión ocurrió luego de que la dupla le ofreció al mencionado youtuber la posibilidad de dialogar en vivo tras lo sucedido en Belo Horizonte. Sin embargo, el joven fanático del conjunto «Azul y Oro» se negó asumiendo que no estaba en las mejores condiciones para hablar de lo que pasó con los dirigidos por Diego Martínez. Ante esta situación, el «Kun» no sólo explotó sino que lo cuestionó y criticó por su decisión.

«¿Qué hacés Coscu? ¿Todo bien? Estoy en Stream. No, la verdad que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes. Simplemente no tengo ganas de meter un Discord hoy después que Boca pierda. Sepan entenderme, abrazo grande», respondió Davo ante el pedido de su colega y rápidamente el «Kun» lo atacó: «Bueno, listo, ya está. Davo no querés hablar… listo. Yo tampoco te llamé, listo. Coscu te quiso hablar de onda, lo limpiaste, bien. Pero ¿sabés qué pasa, Davo? Nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer, mirá que esto da muchas vueltas. Seguramente ahora no necesitás de nadie, pero va a haber algún momento en que vas a necesitar de alguien».

Davo no se quedó callado y salió a responderle

Luego de esto, Davo contestó de manera tajante y con respeto hacia el exjugador: «No soy ni agrandado ni me creo más que nadie. Simplemente Boca viene de quedar afuera y no tengo ganas de hacer un Discord con alguien, no es algo con él, es lo que yo creo y pienso. No tengo que hacer cosas pensando en las visitas, tengo que hacerlas pensando en cómo lo siento yo. Y yo en este momento no siento que tengo ganas de hablar ni con el ‘Kun’ Agüero ni con Coscu, ni con nadie».

Porque el dijo después esto . https://t.co/j6WHRj1P01 pic.twitter.com/Be3UFJ1LzN — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 23, 2024

La polémica continuó hasta hace pocas horas, donde el Kun twitteó que está todo bien con Davo, aunque sigue firme con su opinión.

Bueno gente, abrazo a todos, saludos y ya está el tema con Davo 😎 , todo bien. Él tiene su opinión como yo la mía. No pasa nada. Nos vemos pronto en stream 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 23, 2024

La situación llamó la atención en las redes, por la filosa respuesta que tuvo el Kun Agüero, ante la desición de Davo, luego de la eliminación de Boca en Copa Sudamericana.