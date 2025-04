Lionel Messi se encontró con el legendario cantante Lionel Richie en Fort Lauderdale. La reunión, que tuvo lugar tras el triunfo del Inter Miami sobre LAFC, selló un momento inesperado. Messi, nombrado así en honor al artista estadounidense, finalmente pudo conocerlo en persona.

El inesperado encuentro entre Lionel Messi y Lionel Richie: «La mamá le puso así por mí”

La escena fue registrada en una serie de fotografías que el propio Richie compartió en sus redes sociales, donde se lo ve dándole la mano al capitán argentino y compartiendo unas palabras. “¡Cuando Lionel conoce a Lionel! La mamá le puso así por mí… Y ahora acá estamos”, escribió el músico en tono cómplice, aludiendo al ya conocido motivo detrás del nombre del futbolista. En el mismo posteo, agregó: “Fue genial conocerte después de todos estos años”.

Las imágenes se esparcieron rápidamente por Internet, alimentadas por el encanto de una coincidencia que muchos fanáticos ya conocían: el cantante de Hello y All Night Long fue, efectivamente, la inspiración para que los padres de Messi eligieran su nombre. Richie, divertido por la anécdota, había declarado en otras oportunidades que al principio no lo podía creer. “Pensé que era una broma. Después investigué y vi que su mamá realmente lo dijo. ¡Era verdad!”

El músico también bromeó con el contraste entre ambos: “Entiendo que él no sabe cantar, pero yo no puedo jugar al fútbol. Así que vamos a ser los mejores amigos”.

Así, con humor y admiración mutua, el cruce entre estos dos “Lioneles” dejó una postal única, cargada de simbolismo y emoción para los fanáticos del deporte y la música. De hecho, ellos mismos dejaron su marca compartiendo, likeando y comentando las fotos de ambos juntos miles de veces. Consiguiendo, con esto, su vitalidad.