El inesperado guiño de La China Suárez a Pampita en los Martín Fierro Latino: «Aplausos»

La China Suárez tuvo un inesperado gesto hacia Pampita en los Martín Fierro Latino. Ocurrió en una historia publicada en su red social Instagram.

Las modelos se cruzaron en la entrega de premios realizada en Miami y sorprendió a todos los seguidores el gesto buena onda que La China tuvo con Carolina.

Pampitay El Pollo Álvarez estuvieron a cargo de la conducción del evento. Por su parte Eugenia fue nominada por el documental La China en Qatar.

«Mención especial para los conductores. Aplausos«, escribió La China junto a un emoji de dos manos que forman un corazón. El mensaje fue acompañado por una foto de los conductores.

El gesto no pasó desapercibido y fue la propia Pampita quien compartió la historia en su cuenta de Instagram.

Pampita y La China Suárez se mantienen distantes luego del escándalo en el motorhome, la polémica situación que involucró a Benjamín Vicuña.

Con este gesto, el recordado episodio parece haber quedado en el tiempo para el bien de las familias involucradas.

El guiño de La China Suárez a Pampita en redes sociales.

Pampita le respondió a Yanina Latorre

Yanina Latorre reveló que Pampita le mandó un mensaje luego de las críticas en el Bailando 2023 por una performance de Lola Latorre.

“Hoy me habló cagada de la risa, si no ella sale como una moto y te mata. Me mandó un audio en donde se caga de la risa. No le importa. Me dice: ‘Entendí perfectamente lo que dijiste, es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste’. Me felicitó, los cagué a todos”, reveló Latorre.