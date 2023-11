Yanina Latorre destrozó a Pampita por un puntaje en el Bailando 2023 y las redes sociales no la perdonaron

Yanina Latorre apuntó contra Pampita y en redes sociales no la perdonaron.

Yanina Latorre criticó duramente a Pampita en su red social Instagram y los fanáticos salieron a bancar a la modelo en redes. Todo comenzó con la devolución que le hizo Pampita a la última performance de Lola Latorre en el Bailando 2023.

«Lola no es tilinga, no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni chapar a Martín Salwe», dijo Yanina en un live de Instagram, al hablar del baile de su hija que recibió un tibio puntaje por parte de Pampita.

«Ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila», agregó la panelista de LAM, antes de lanzar con munición pesada.

“Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo”, agregó picante como de costumbre Yanina.

“Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó”, apuntó Yanina en un video que la muestra tomando una copa de vino.

“Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor. Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, concluyó siempre polémica Yanina Latorre.

"LOLA ES TODO LO QUE PAMPITA QUISO SER" 😱💥

Yanina Latorre, picante con Pampita por la devolución a su hija en el #Bailando2023. pic.twitter.com/XQDM5Krigr — TV Popular (@TVPopularok) November 26, 2023

Yanina Latorre destrozó a Pampita: las divertidas reacciones en redes

Yanina Latorre después de sus dichos contra Pampita y que la hayan cancelado a Lola: pic.twitter.com/ypZeZMDMMn — martin nieto (@martiniet_o) November 27, 2023

Acabo de ver un video de Yanina Latorre diciendo que Pampita a lo mejor desea ser Lola Latorre porque es fina y vive en Barrio Parque de nacimiento pic.twitter.com/IzFU1rsDlM — charry (@charry_stuarez) November 26, 2023

Yanina Latorre diciendo que en otra vida , Pampita querría ser Lola Latorre????? pic.twitter.com/RUwuid9Ax8 — Mariela ……💙🤍💙 (@GrietaMas) November 26, 2023

Para para para vos jajaj me estas diciendo jajaj que yanina latorre jajaj dijo que jajaja la mismisima PAMPITA!!!! Le tiene envidia jajaj a su hija??? JAJAJJAJJAJA pic.twitter.com/ybL1lC201h — ernesto (@ernestoserrano_) November 27, 2023

Lo único que genera Yanina Latorre diciendo eso sobre Pampita es exponer a su hija a que la bardeen, la insulten, y se burlen… pic.twitter.com/ZrPqj9GJxW — San 🚀 (@SantuEspos) November 27, 2023

Dice Yanina Latorre que Pampita les tiene envidia porque ella y la hija son "finas" pic.twitter.com/lWsAnMRlEs — Jota. 🏳️‍🌈 (@JotagonzArias) November 26, 2023

YANINA LATORRE DICIENDO QUE LOLA ES TODO LO QUE PAMPITA QUISO SER pic.twitter.com/n3ibef3jC7 — Nicolás (@nicovera1991) November 26, 2023