El insólito accidente del Chato Prato con su hobby: «Está abatido», dijo Lourdes Sánchez

La bailarina Lourdes Sanchez, reveló detalles del accidente que tuvo su pareja, el Chato Prada. El hecho que sufrió el productor de Marcelo Tinelli, tuvo que ver con su hobby de coleccionar todo tipo de modelo de vehículos, desde autos y camionetas, hasta embarcaciones y helicópteros.

Chato Prada, incluso, dentro de su casa tiene un salón dedicado exclusivamente para estas colecciones.

Justamente, con uno de esos elementos tuvo el accidente en su domicilio. En el momento en que se encontraba acomodando uno de los modelos del estante superior, subido a una escalera, tuvo un error de cálculo que provocó que cuatro modelos caigan al piso desde una altura importante. Se trataba de una colección de helicópteros.

Si bien en las imágenes de la cámara de seguridad no hay sonido, se cree que gritó al instante porque rápidamente Lourdes Sánchez entró en escena para asegurarse que su pareja se encuentre bien, pero cuando lo vio, lo encontró tirado en el piso y agarrándose la cabeza.

“El siguiente video me da una ternura, Pablito llorando por…”, publicó la bailarina en su cuenta de Instagram con las imágenes. “El susto que nos dio. Se le cayeron sus helicópteros”, detalló al respecto.

Horas después, mostró una imagen del productor en una mesa de bar, visiblemente afectado. “Están preguntando mucho sobre Pablito y su situación con los helicópteros. Una cara, chicos, nunca lo vi tan triste…”, comentó. Y detalló que se encontraba “abatido”.

“Bueno, no era tanto, era un helicóptero”, intentó consolarlo en el video, pero él todavía no podía recomponerse de lo sucedido: “En uno se rompió la cola, en el resto se golpearon las hélices, otro el vidrio”. A su vez, ella comentó que rápidamente usó un adhesivo para arreglarlo, pero surgió otro problema: “A algunos les falta el palito y no puedo pegarles las hélices”.

Fuente: Noticias Argentinas