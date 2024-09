El mal momento de María Becerra en Bolivia: qué le pasó a la «Nena de Argentina»

María Becerra se presentó en las últimas horas en La Paz, Bolivia. Sin embargo, los efectos de la altura hicieron pasar un mal momento a la cantante argentina.

Tras finalizar su compromiso laboral en el país vecino, la joven necesitó tomarse un serio descanso —según demostró en las redes sociales—.



«Así estoy. A puro sorochi y té de coca«, comentó María a pocas horas de dar inicio al encuentro multitudinario de este fin de semana.

Desde la habitación de su hotel, la artista mostró cómo se preparaba para afrontar este desafío. «Pero nada nos detendrá, mi Bolivia hermosa. Vamos a darlo todo como siempre. Los amamos y estamos muy felices de estar acá«, aseguró junto a un video donde se lució con un sobre de la infusión andina.

Si bien sus intenciones estaban puestas en evitar un mal momento, María sucumbió. «Lo dimos todo», comentó tras el apunamiento que la obligó a recibir oxígeno.

La secuencia quedó retratada en una historia de Instagram, donde se pudo ver a la cantante sentada en una silla mientras sostenía una mascarilla. También se destacó un oxímetro digital en el dedo índice para controlar la saturación de oxígeno en sangre.

Tras ello, María agradeció el cariño de su público. «Leyendo sus hermosas cartitas antes de irme a dormir. Gracias por tanto amor. No me alcanzaría la vida para agradecerles«, expresó junto a ramos de rosas y hasta un peluche.

María Becerra con Susana Giménez: «Sos la estrella de Buenos Aires»

«La nena de Argentina», fue invitada al primer programa de la diva de los teléfonos. Con un look plateado, María Becerra hizo explotar el estudio en aplausos. «Vuelvo y sos la estrella de Buenos Aires», la elogió Susana.

Durante el mano a mano, la cantante le contó a la conductora detalles sobre su carrera y cómo pasó de hacer videos en youtube a convertirse en una gran artista musical. «Canto desde que soy muy chica, empecé haciendo contenido en YouTube, me volvió viral con un video y de vez en cuando metía unos covers. Llegó un punto en el que quería vivir de eso, me animé y ahí salió todo», recordó.

Mientras avanzaba la conversación entre ambas estrellas, Susana destacó las fotografías que María realizó en homenaje a la conductora donde está posando con un vestido de color amarillo, una peluca rubia, guantes blancos y la bandera argentina. «Sos una creadora. Me pareció increíble, esa fue una tapa de hace mucho tiempo, no sé si era para un 25 de mayo. Me dio una ternura cuando me lo mostraron», expresó Susana.

Además de mantener una charla a corazón abierto donde la cantante dio detalles de su vida amorosa y su reciente pérdida de embarazo. Susana le entregó un reconocimiento a María Becerra por ser la primera cantante argentina en llenar el estadio de River Plate. El momento fue totalmente emotivo.