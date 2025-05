Murió José «Pepe» Mujica: pesar por la partida del expresidente de Uruguay

Murió José «Pepe» Mujica, el expresidente de Uruguay y una figura referencial de los partidos de izquierda de ese país, este martes a los 89 años, en su casa de Rincón del Cerro. Desde hace algunos meses, el exmandatario enfrentaba un cáncer terminal de esófago. «Sinceramente, me estoy muriendo» había confesado, tiempo atrás. Pesar en el arco político mundial por su partida.

Murió Pepe Mujica: el mensaje de Yamandú Orsi, presidente de Uruguay

La noticia de la muerte de José «Pepe» Mujica fue dada por Yamandú Orsi, actual presidente de Uruguay e íntimo amigo del referente de la izquierda de ese país. A través de un tuit en su cuenta oficial de X, el mandatario expresó su profundo dolor por la partida del referente político.

«Te vamos a extrañar mucho Viejo querido» posteó Orsi en sus redes sociales.

Murió Pepe Mujica: Qué le pasó al expresidente de Uruguay

José «Pepe» Mujica, de 89 años, murió hoy, tras ser atendido con cuidados paliativos y enfrentando la fase terminal de un cáncer de esófago. Hasta sus últimos momentos de vida, permaneció en su chacra de Rincón del Cerro, junto a su esposa, Lucía Topolansky.

En enero pasado, «Pepe» Mujica había hecho público que padecía de un tumor que se había extendido a otros órganos, en una etapa avanzada de metástasis para su edad, y debido a su condición octogenaria no era posible continuar con tratamientos agresivos para su recuperación.

«Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso» había confesado el expresidente de Uruguay, al dar a conocer la noticia públicamente, donde reveló además que «no me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta«.