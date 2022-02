El mensaje de Vero Lozano tras su accidente: «La vida a veces te sacude»

Verónica Lozano sufrió, días atrás, un duro accidente mientras pasaba sus vacaciones en Estados Unidos. En lo que parecía ser una típica jornada de esquí, la conductora cayó de una aerosilla y tuvo que ser asistida.

“Ambulancia y seis médicos. La aerosilla no frenó bien y, al bajar, pasó lo que pasó. Tiene un talón lesionado, que están estudiando”, había informado el periodista Ángel de Brito sobre lo ocurrido. Tras el accidente, Lozano brindó tranquilidad desde sus redes sociales.

A través de los días se fueron revelando los detalles del duro accidente y hasta se volvió viral un vídeo del momento del accidente. En las imágenes, se observa como Vero Lozano quedó suspendida en el aire, tras un freno de la aerosilla, y cayó desde una gran altura.

En ese contexto, la conductora se refirió a lo ocurrido. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude… Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote”, publicó en su Instagram.