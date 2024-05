El misterio que rodea a la desaparición de Caroline del Valle, en España: aseguran que sus amigos están involucrados

Desde hace casi diez años, la familia de Caroline del Valle Movilla la busca desesperadamente y, casi, sin perder las esperanzas. La joven desapareció de su casa en la madrugada del 15 de marzo del 2015 y, desde entonces, conmueve a toda España, sobre todo por la red de mentiras que rodea el caso de la adolescente que supuestamente fue a lo de una amiga y no volvió más.

Si bien han surgido pistas alrededor del caso de Caroline, estas no han sido suficientes aún para dar con el paradero de la joven, en cuya desaparición también estaría involucrada al menos una amiga. «Tu hija está bien. Ha dormido en casa y ha comido aquí, ya va para allá» fue el último mensaje que recibió Isabel, la madre de la adolescente, antes de no saber nada más sobre ella.

Cuándo desapareció Caroline del Valle, la niña española que aún buscan desesperadamente

Caroline del Valle vivía en Barcelona, España, junto a su familia. Era entonces «una niña tímida, buena, aunque algo rebelde» la describen sus allegados. Esa rebeldía la llevó a reunirse con su amiga Silvia, a pesar de las negativas previas de su mamá, ese 15 de marzo y a partir de esa fecha se desconoce su paradero.

La noche anterior, Caroline grabó un audio y se lo envió a Isabel, su mamá, para pedirle permiso para dormir en la casa de Silvia. La mujer accedió, pero le pidió que el padre de la chica confirme que irán a dormir ahí. «Me dijeron que iban a la Villa Olímpica, a la discoteca de menores, y luego irían a casa» relató Isabel sobre esos últimos momentos de certeza.

«Ese día Carol vino por la mañana con Silvia«, contó Isabel. «Se había quedado el viernes en su casa también. Iban a McDonald’s y luego a la Villa Olímpica. Fuimos al cajero para darle dinero y de camino le dije que me había enterado que iban con gente que no me gustaba. Carol lo negó, pero Silvia me dijo que sí, que eran niños de su edad, que eran buenos. Les dije que tuvieran cuidado. Le di 20 euros, me dio un beso: ‘luego nos vemos, te quiero». Nunca más se supo de ella.

Caroline del Valle Movilla desapareció el 15 de marzo de 2015.-

Por la tarde del domingo 15 de marzo, Caroline «no vino a comer y su teléfono daba apagado. Llamé a su amiga y me dijo que estaría a punto de llegar. Bajé a ver si la veía y, sobre las 20 volví a llamar a Silvia. Me dijo lo mismo, que estaba de camino, que se había quedado en su casa a dormir y comer«, recuerda Isabel.

Un poco más tarde, Caroline seguía sin llegar: «nerviosa, subí a casa y fui su ordenador. Carol siempre dejaba su cuenta de Facebook abierta. Contacté con el resto de amigas. Todas me dijeron que habían ido a la Villa Olímpica. Todas menos una, que me dijo que era mentira. Que habían ido a Sabadell y que algo pasó, que mi hija no había vuelto. Recibí un mensaje que decía que Carol estaba en una casa abandonada, lejos y en malas condiciones. Salí corriendo a denunciar«.

La mamá de Caroline del Valle apunta contra los amigos de la adolescente

En medio de una búsqueda frenética, la familia de Caroline del Valle cuestionó las diligencias policiales y las contradicciones de los amigos de la niña que, aseguran, complicaron la investigación. «Consideramos que su ausencia no es voluntaria, sino forzosa» indica el informe policial.

El posterior informe policial enviado al juez instructor arrojó poca duda: “no existe detonante que pudiera sugerir que Caroline del Valle se quisiera escapar (…) su teléfono no ha vuelto a tener actividad ni tiene recursos para poder sobrevivir sin ayuda”.

La familia de Caroline del Valle la busca incesantemente, además de realizar marchas para encontrarla.-

Una de las pistas que sigue la familia de Caroline del Valle es que ese fatídico 14 de marzo, Caroline y sus amigos estuvieron bebiendo en la Zona Hermética de Sabadell cuando se acercó un grupo de árabes adultos, quienes iban en un coche rojo con matrícula francesa.

Estos eran conocidos de Niss, que fue la última persona a la que Caroline llamó antes de que se le perdiera la pista. «Les dieron bebida gratis, iban trajeados y bien vestidos. A mi hija la agobiaron mucho. Sigo sin entender qué hacían en la Zona Hermética», dice Isabel, su mamá. Consultado sobre este suceso, el detective explicó que «han aportado nueva información y que si es relevante se abrirá el caso«.

Desde el arranque de la investigación, los Mossos apuntaron estar ante un posible homicidio con ocultación de cadáver, una teoría que se mantiene hasta la actualidad. Pese a todo, nunca se halló nada contundente para imputar la autoría del homicidio que, según la policía catalana, podría haber acabado con el final trágico de Caroline.

Han pasado nueve años y el caso se encuentra judicialmente cerrado por falta de pruebas. Los amigos de Carol en su mayoría se negaron a declarar: «los pocos que lo hicieron mintieron«, concluye su madre.