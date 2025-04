Morena Rial le pidió «trabajo» a un preso que estaba en una unidad de máxima seguridad

Nuevamente se conoció una conversación de Morena Rial con un hombre detenido en General Alvear en donde la joven le solicitaba algún “laburo” y se mostraba dispuesta a utilizar el vehículo del que disponía.

Los chats que comprometen a Morena Rial

Una vez más, la filtración de chats compromete a Morena Rial. Anteriormente se conocieron mensajes en donde la influencer ofrecía ir a robar con su bebé. En esta oportunidad, la conversación hace hincapié en la visita a un detenido.

En principio, Rial consultó: “Que si hay algo para laburar. Que estoy acá, que tengo auto. Que te separo la tuya. Pero que me ayudes sino me tengo que volver y me quiero quedar acá”.

A lo que el detenido de iniciales “DP”, respondió: “ Estoy en esa. Hoy a la noche tengo que llamar a ver a qué onda”. Asimismo, la influencer indagó: “Y ¿qué onda? ¿Quién te va a ver?”. La respuesta fue “Mis amigos y amigas. Mi vieja, no dejo que venga”.

Más tarde, Morena preguntó “¿Dónde es el penal?” y el detenido explicó que se encuentra en “la 30 de Alvear -Unidad Penitenciaria N°30 de -General- Alvear”. Eso no detuvo a la joven que se mostró interesada en visitarlo: “Si estoy, en la semana te voy a ver. Si hago algo de plata voy, porque estoy pagando alquiler y se me va a mucho, por eso te digo de laburar”.

Ante el pedido de “trabajo” de la joven, el recluso señaló: “ Si, yo hoy tengo que ver qué me dicen. Supuestamente, esta semana ya estaba resuelto. Si no es esta semana, la otra tiene que ser seguro porque ya estaba casi todo”.

Para concluir, Morena recalcó: “Me gustaría verte, te digo”.

La unidad desde la que se comunicó el preso, es la misma de la que se fugaron los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Victor Schillaci, condenados a perpetua por el Triple Crimen de General Rodriguez; es un penal de régimen cerrado, considerado de máxima seguridad.