El reclamo de Claudia Villafañe a Juariu por un hecho con Gianinna Maradona

Claudia Villafañe debutó esta noche como jurado de Masterchef Celebrity. Pero su presencia tuvo un cruce con Juariu, por algo que sucedió tiempo atrás con Gianinna Maradona.

La reemplazante de Germán Martitegui llegó junto con Damián Betular a la estación de la instagramer, quien se dio cuenta muy pronto de que podría estar en problemas ante esa situación.

«Todo era felicidad hasta que me di cuenta de que Gianinna me tiene bloqueada», dijo en un momento la periodista de espectáculos y farándula.

Damián Betular notó algo cuando ambas se encontraron. «¿Se conocían ya?», preguntó y ambas respondieron que no. «Sé quién es, pero no personalmente. La conozco porque… viste su trabajo, ¿no? Y muchas veces la quise buscar para…», dijo Claudia, mientras hizo un gesto que algo había ocurrido.

Ahí Juariu se escondió debajo de la mesada, y cuando se levantó explicó cómo iba a hacer su plato, para intentar cambiar de tema.

«Ya nos vamos a enterar qué estuviste haciendo», le dijo Betular a la participante de Masterchef Celebrity antes de irse a otra estación.

En la entrevista, la periodista explicó por qué la hija menor que Claudia tuvo con Diego Maradona la tiene bloqueada en las redes sociales.

«Yo no stalkee a Dalma y Gianinna. A Gianinna sí. Tuvo una relación con Daniel Osvaldo y salió en las redes y lo puse en mi Instagram, puse que estaban teniendo algo. No les habrá gustado mucho a ellos porque me bloquearon», contó Juariu.