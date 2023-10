El reencuentro de Wanda Nara y L-Gante despertó la furia de Tamara Báez: «Estalló»

Tamara Báez estaría furiosa con el reencuentro entre Wanda Nara y L-Gante. Los detalles de la indignación de la expareja del artista fueron revelados por Juan Etchegoyen en Mitre.

«Quiero comentarte un detalle que no es menor en lo que estamos viendo entre Wanda y L-Gante. Elián tiene un problema que se llama Tamara Báez. Lo del lanzamiento de Wanda a la música es una pantalla para tener encuentros con L-Gante. Esto es así aunque suene rebuscado«, disparó el periodista.

«Me cuentan que Tamara Báez está indignada con la situación. La ex de L-Gante tenía esperanzas de reconciliación y esto retrasa sus planes. Tamara se enteró de los planes de Wanda y L-Gante y estalló», confió Etchegoyen.

Según el periodista, la joven influencer planeaba comenzar una nueva etapa con el cantante luego de su liberación pero la pareja se encuentra ahora «en jaque» por la llegada de Wanda Nara al país.

«L-Gante está enamorado de Wanda y ella no de él por más que no den datos precisos de su vínculo», agregó el periodista de espectáculos.

«En su momento que las intenciones de Elian era retomar una vida familiar con la reconciliación incluida con Tamara, pero el arribo de Wanda modificó sus planes y está claro, apenas ella llegó a la Argentina se vieron. No me dan precisiones de la discusión de Tamara y L-Gante pero cuando consulté me dieron la típica frase que ‘el horno no está para bollos’”, concluyó el periodista.

Se complicó la situación judicial de L-Gante

L-Gante será sometido a juicio oral por amenazas, privación ilegal de la libertad y encubrimiento. La decisión fue tomada por el juez Gabriel Castro tras un pedido presentado por el fiscal de la causa, Raúl Villalba.

En el escrito el magistrado dispuso que sea juzgado por el delito de «amenazas simples en concurso real con privación de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas» respecto de la víctima Darío Gastón Torres.

Además, también será enjuiciado por «privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples» de Catalina Passi y «encubrimiento agravado por el ánimo de lucro».

En tanto, Castro lo sobreseyó parcialmente por el delito de «tenencia simple de estupefacientes» por considerar que la droga era para «consumo personal».