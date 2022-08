El taxista de Viedma fue convocado por Gran Hermano para realizar el casting en Buenos Aires

«Necesitan verme en el casting si o si». Así confirmó Agustín Anduelo, taxista de Viedma, que fue convocado al casting de Gran Hermano, uno de los realities de la TV argentina.

En diálogo con RIO NEGRO, Anduelo detalló que «Gran Hermano sabe todas las noticias que hablaron de mí y todos los comentarios de la gente. Saben que soy muy nombrado por acá y ven toda la cantidad de gente que me menciona. Me dijeron que soy el rey de Río Negro y necesitan verme allá en el casting si o si».

En este sentido confirmó que el miércoles deberá presentarse en el casting y luego se realizará una evaluación para determinar si será uno de los elegidos entre las millones de personas que se anotaron.

«Es increíble la atención que tienen sobre mí. Me dejan notificaciones en Tik Tok con una cuenta de Telefe y me ponen me gusta a mis videos. Saben todo de mí», afirmó Anduelo que desde hace 10 años trabaja en el taxi.

En su página de Facebook cuenta con cerca de 55.000 seguidores y sigue sosteniendo que la plata «no me interesa y la voy a donar» y que la idea es «vivir la experiencia».

Esta convocatoria fue una alegría para el joven de Viedma que hace semanas atrás sufrió una paliza, aunque asegura que «no recuerdo nada», tras recibir fuerte golpe en la cabeza.

Anduelo estuvo internado durante casi una semana y detalló que en el caso por intento de homicidio «intervino la justicia inmediatamente cuando entré en coma al hospital. Yo jamás peleo con nadie. No tengo idea quien fue el que me pegó porque no recuerdo nada».

De todas maneras, el viedmense afirmó que «se vio una filmación» y que una persona «me pegó sin yo saber que iba a hacerlo. Estaba encapuchado y con un barbijo el cobarde. La justicia está investigando la causa de todas formas. Gracias a Dios ya me recuperé del todo y no tengo secuelas».

Después de esa pesadilla, Agustín Anduelo logró sobreponerse con la ayuda de amigos y su familia. Ahora -con su sueño a cuestas- viajará en las próximas horas a Buenos Aires para realizar el casting en Gran Hermano y luego esperar cumplir ese sueño que está cada vez más cerca.