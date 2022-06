Un taxista de Viedma se anotó en Gran Hermano y prometió que si gana, donará la plata

Un taxista de Viedma se anotó en Gran Hermano, uno de los realities de la TV argentina. Se trata de Agustín Anduelo que tiene más de 55.000 seguidores en Facebook y sueña vivir la experiencia del reality. Además, dijo que si logra ser convocado todo el dinero será donado.

Anduelo tiene 30 años y hace 10 que trabaja en los taxis. Contó que a los 20 años no estaba habilitado como chofer pero entró como operador para ir conociendo las calles de la capital rionegrina. «Ya a los 21 estaba en las oficinas de tránsito y trabajé un poco en cada empresa», cuenta.

Su idea de estar en Gran Hermano no es de ahora. «Desde chico sigo el programa. Más allá de la fama y la plata, yo lo miré desde el punto de vista de la experiencia. Estar encerrado en la casa y pensar una táctica para el juego. Me gusta esa onda de Gran Hermano”.

Tiene en cuenta que «no es fácil entrar y ya di el primer paso de estar anotado. Va a haber un casting personal en Bahía Blanca para los que quedemos preseleccionados, así que a la espera de que me avisen para viajar».

Por otra parte, a Agustín Anduelo la plata «no me interesa y la voy a donar. La idea es comprar ropa y zapatillas para las personas necesitadas en los barrios de Viedma. Veo mucha gente que pide ropa, me pongo en su lugar y no es nada fácil. Si llegó a ganar el destino de toda la plata es para eso».

Mientras aguarda el llamado «en el taxi me preguntan cómo sigue la inscripción a Gran Hermano y todo me divierte. Me acostumbré a ser alguien mediático», afirmó.

Agregó que «tengo más de 55.000 seguidores. No sé si ayudará pero tal vez estén analizando todo. Hice un video de presentación junto a todos mis enlaces a redes sociales para la inscripción», detalló Agustín que sueña con llegar a uno de los realities más famosos del país.