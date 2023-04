El tremendo susto de Jimena Barón: «Estaban con la policía»

Jimena Barón se llevó un enorme susto cuando llevó a su hijo Morrison a un complejo de juegos con camas elásticas. Contó lo que le ocurrió el fin de semana en sus redes sociales.

En Instagram, la actriz había subido una historia de su hijo disfrutando del día. En la imagen se veía a Momo saltando en una cama elástica. Sin embargo, horas más tarde, desde Twitter contó lo que había sucedido.

«Nos fuimos a tomar un café con mi amiga a esperar que pase la hora sintiéndonos re copadas de llevar a nuestros hijos a las camas elásticas un sábado», inició su relato.

«Cuando volvimos a buscarlos, los 3 niños estaban con la policía hacía 45 minutos porque se rompió el techo y hubo evacuación«, agregó la cantante con una divertida imagen para ponerle humor a la situación.

pic.twitter.com/IseR5F8tzX — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) April 15, 2023

Jimena Barón y un tierno mensaje a Momo Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un tierno posteo a Momo, el hijo que tuvo con su expareja Daniel Osvaldo. La cantante posteó fotos que ilustran gratos momentos junto a él.

«Nunca no fuimos increíblemente felices juntos y así será toda la vida. Siempre sonriendo, siempre lleno de amor. Sos lo mejor, lo más fácil y lo más hermoso que me pasó en la vida. Nunca nadie me miró y me amo así como vos. Te amo Momo de la felicidad. Sos de otro planeta», Le dijo Jimena a Momo.