Romina Yan: quiénes heredaron sus bienes y qué parte recibió su viudo, Darío Giordano

En medio de la fuerte conmoción generada por los testimonios de maltrato intrafamiliar y las posteriores respuestas judiciales, se conocieron los detalles económicos y procesales que definieron el reparto del patrimonio de la recordada actriz Romina Yan.

A través de una investigación expuesta en el programa televisivo LAM, se reveló el minucioso esquema sucesorio que determinó qué porción de bienes correspondió a su viudo, el productor técnico Darío Giordano, y qué activos quedaron bajo resguardo directo de sus tres hijos, Franco, Valentín y Azul, tras una prolongada intervención de los tribunales de familia que desplazó la administración paterna para evitar incompatibilidades de intereses económicos durante la minoría de edad de los herederos.

El inmueble de San Fernando, los dólares y la parte de Darío Giordano en la sucesión de Romina Yan

El expediente patrimonial, analizado al aire por el panelista Federico Bongiorno, cobró impulso cuando la batalla por la guarda ya se encontraba en trámite bajo la tutela de Gustavo Yankelevich, momento en el cual los representantes legales advirtieron la existencia de intereses contrapuestos entre el padre y los entonces niños:

«Esto arrancó cuando ya estaba avanzado lo de la tutela de Gustavo. Ellos denunciaron conflictos de intereses, pidieron desplazar al padre de la sucesión, para que Darío no pudiera seguir administrando la herencia que les correspondía a ellos, determinándose que la representación de los chicos fuera asumida por la Defensoría de Menores«, precisó el cronista sobre el resguardo legal inicial.

En la distribución final acordada ante la Justicia, a Darío Giordano se le adjudicó el inmueble conyugal principal, una cotizada propiedad emplazada en el barrio Rincón del Arca, en San Fernando, junto a dos automóviles familiares y un crédito contractual compartido:

«Se tuvo que comprometer a venderla, eran 510 mil dólares en total y se dispuso que 170 mil dólares quedaran para cada uno de los hijos«, detalló el informe, explicitando que la venta forzosa de la vivienda garantizó un fondo líquido individual e intangible para los tres jóvenes.

Sociedades comerciales, derechos de autor y el reclamo de deuda contra Gustavo Yankelevich

En contraposición a los activos inmobiliarios, la totalidad del legado creativo y societario de Romina Yan quedó blindado a nombre exclusivo de sus descendientes directos, quienes conservaron la titularidad de las marcas comerciales, la explotación de su imagen artística y los catálogos autorales derivados de su paso por la televisión:

«En el caso de los tres hijos, Valentín, Franco y Azul, se quedaron con todos los derechos de autor e imagen relacionados a Romina, y también con las sociedades comerciales que estaban registradas a nombre de ella«, puntualizó la emisión de América TV.

Asimismo, la pesquisa judicial sacó a la luz una tensa controversia económica originada por un mutuo financiero previo entre la actriz y su padre, Gustavo Yankelevich, monto que el viudo pretendía percibir judicialmente para retener el cincuenta por ciento conyugal:

«Había una cuestión porque Romina tenía una deuda con Gustavo, un préstamo entre padre e hija, y Darío pretendía cobrar ese dinero en la sucesión para quedarse con la mitad; sin embargo, como Gustavo demostró que costeaba íntegramente los colegios, la salud y la manutención diaria de los nietos, el juez desestimó de plano la pretensión«, concluyó el informe televisivo.