«Como un cajero automático»: los reveladores correos que complican a Darío Giordano por los gastos de sus hijos

En una nueva derivación procesal que expone con crudeza la trastienda financiera de la causa, se ventilaron los intercambios epistolares y correos electrónicos anexados al expediente judicial entre el entorno de Gustavo Yankelevich y el viudo de Romina Yan, Darío Giordano.

La filtración documental, analizada en detalle por los periodistas Marina Calabró y Adrián Pallares, aportó constancias fehacientes de los reclamos formulados por la secretaría administrativa de la productora, donde se le exigía a Darío Giordano la cobertura de las cuotas escolares, seguros automotores y manutención básica de sus descendientes, dejando al descubierto fuertes reproches por pretender cargar consumos personales a las cuentas del abuelo materno.

Los mails filtrados por Marina Calabró y los consumos imputados a Darío Giordano

La lectura de las fojas judiciales desmenuzada al aire por Marina Calabró expuso una mecánica sistemática de intimaciones administrativas canalizadas por una secretaria de extrema confianza familiar, identificada en los escritos como María:

«Están adjuntados todos los intercambios de mails donde María le manda los comprobantes de pago de la escuela, los seguros médicos y escolares, y hay otro intercambio donde se adjuntan gastos de supermercado, combustible y ropa infantil pagados íntegramente con la tarjeta de Gustavo«, precisaron en la crónica televisiva, documentando la asimetría en el sostenimiento cotidiano de los niños.

El reproche administrativo adquirió mayor gravedad al revelarse que el productor técnico no solo eludía abonar las obligaciones fijas de sus hijos, sino que habría intentado transferir gastos de su propio patrimonio a la cuenta del empresario teatral:

«Gustavo pagaba hasta el seguro de los autos con los que Darío se quedó en la división de bienes, y encima le quería pasar consumos por izquierda; hay una recriminación explícita sobre su rol de padre donde se compara a los chicos con un cajero automático«, subrayó la conductora al sintetizar el encabezado de las quejas formales incorporadas a la causa civil.

El blindaje de la Defensoría de Menores y la venta forzosa de la propiedad de Darío Giordano

Estas desavenencias económicas constituyeron la base fáctica por la cual la Justicia resolvió desplazar a Darío Giordano de la administración de los bienes sucesorios que correspondían a Franco, Valentín y Azul, habilitando la intervención directa de la Defensoría de Menores para salvaguardar el patrimonio infantil:

«Esto arrancó cuando ya estaba avanzada la tutela de Gustavo, denunciaron conflictos de intereses evidentes y pidieron que el padre no tocara la herencia, designándose la tutela pupilar del Estado«, recordaron los cronistas respecto al dictamen que impidió el manejo discrecional de los fondos de Romina Yan.

La resolución definitiva del diferendo patrimonial obligó a la liquidación forzosa del inmueble principal ubicado en el exclusivo barrio Rincón del Arca, en el partido bonaerense de San Fernando, tasado en quinientos diez mil dólares estadounidenses, ordenándose judicialmente que la suma fuera dividida en partes idénticas de ciento setenta mil dólares para cada uno de los tres hermanos, impidiendo que los recursos líquidos fueran absorbidos por reclamos cruzados entre los adultos.