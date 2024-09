El video viral de Messi bailando en un boliche de los años 80’ 

Un video generado por inteligencia artificial (IA) se volvió viral en redes sociales, por mostrar al astro del fútbol mundial, Lionel Messi, en una situación completamente fuera de su habitual contexto futbolístico. En el fragmento de poco menos de un minuto, se puede ver a Messi en una discoteca (Night Club), bailando al ritmo de la icónica canción de Cyndi Lauper «Girls Just Want to Have Fun» (Las chicas solo quieren divertirse).

Discoteca en los 80s pero todos son Messi 😂 pic.twitter.com/lAXfM5QQPP — Feli𝕏 The Memelord 🇦🇷 (@FelixMemelord) September 10, 2024

Sin embargo, lo más curioso es que no es el Messi original quien aparece en la pista de baile, sino que todos los asistentes a la fiesta tienen el rostro y la fisonomía del crack argentino, independientemente de su género, edad o color de piel.

Esta creación es una mezcla bizarra de humor, tecnología y cultura pop que captura la atención del público. Lo que en principio podría parecer un montaje simple, es en realidad una demostración impresionante de cómo la IA puede generar contenido audiovisual con niveles de realismo cada vez más altos.

Cómo se realizó este video

El video fue creado utilizando técnicas avanzadas de IA, en particular a través del ya conocido proceso llamado «deepfake«, que permite reemplazar los rostros de personas en un video con el de otro, de manera casi indetectable.

Esta tecnología se basa en redes neuronales y aprendizaje automático, utilizando grandes cantidades de datos visuales de Messi para entrenar un algoritmo capaz de imitar sus expresiones faciales, movimientos y características.

Messi si hubiese jugado en los años 80′.

En este caso, el creador del video probablemente utilizó un software de generación de «deepfakes» para superponer el rostro de Messi en cada uno de los participantes de la fiesta, logrando que todos los personajes tuvieran la misma apariencia del astro rosarino, pero conservando los movimientos y posturas de los cuerpos originales.

Además, se sincronizó de manera meticulosa con la música retro de Cyndi Lauper, añadiendo un toque de nostalgia que recuerda a las fiestas de la década de 1980.

Este tipo de videos son cada vez más comunes gracias a los avances en inteligencia artificial y procesamiento de imágenes.

Sin embargo, el caso de Messi es particularmente interesante, ya que combina la figura de un ídolo contemporáneo del deporte con una estética completamente ajena a su contexto, generando una sensación tanto humorística como extraña, que fascina a los usuarios de redes sociales.

Aunque parezca, el video no fue creado por argentinos

El video no fue creado ni difundido inicialmente por argentinos, sino que circuló en redes sociales de países como Estados Unidos y Brasil antes de llegar a Argentina, lo que agiganta la magnitud de la fama internacional de Lionel Messi.

No importa si es en su rol como capitán de la selección argentina o, como en este caso, protagonista de un video humorístico generado por IA, Messi es una figura que trasciende fronteras y culturas.

Lo que hace que este video sea tan notable es la universalidad del humor que provoca. Ver a Messi —o más bien, a decenas de «Messis»— bailando con estilos retro de los años 80, desde movimientos exagerados hasta gestos ridículamente cómicos, logró captar la atención de usuarios de todo el mundo.

La imagen de un Lionel Messi relajado y fiestero es totalmente opuesta a la figura seria y concentrada que suele mostrar en el campo de juego, lo que genera un contraste que resulta irresistible para muchos.