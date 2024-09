Santiago Sposato apuntó contra Ángel de Brito: «No siento que haya sido generoso como conductor»

Santiago Sposato fue el primer ganador de la noche en la entrega de los Premios Martin Fierro 2024. Se llevó la estatuilla a «Mejor Movilero» por su trabajo en LAM y entre sus agradecimientos recordó el episodio que protagonizó el año pasado cuando incomodó a la panelista Mariel Di Lenarda al decirle que no merecía su premio porque consideraba que tenía que haber sido para Yanina Latorre.

Santiago Sposato no le agradeció a Ángel de Brito

Pero entre sus agradecimientos no mencionó a Ángel de Brito, el conductor de LAM, programa en el que trabaja y gracias al que consiguió esta distinción.

En diálogo con Socios del Espectáculo, el cronista aprovechó para pasarle factura al líder de LAM. «Por momentos le tendría que agradecer, pero por momentos lo gané a pesar de… No siento que conmigo, por lo menos en esste último tiempo, haya sido tan generoso como conductor».

«Hace tiempo que no estoy en pantalla y nunca me terminó de decir bien por qué, entonces no me nació agradecer. Lo reconozco como el mejor conductor hoy en este rubro, un tipo que por momentos me trajo hasta acá a agarrar este premio, pero en el último tiempo no lo siento así», se sinceró Santiago Sposato.

Por otro lado, habló de su alegría por haber sido el primer premiado de un programa de espectáculos: «Tengo una alegría tremenda, me emocioné, le agradecí a la gente que le tenía que agradecer. Lo sentí lo de Mariel Di Lenarda, le pedí disculpas de nuevo».

Desde LAM, sus compañeras celebraron con mucha alegría el premio a Sposato, mientras hacían el programa en vivo. Por su parte, Ángel de Brito se encontraba en la ceremonia en la mesa de los ternados como Mejor Jurado, premio que ganó por su participación en el Bailando 2023.