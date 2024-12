Elba Marcovecchio lanzó una preocupante frase sobre Jorge Lanata: «Está peleando por su vida»

El reconocido periodista Jorge Lanata lleva más de seis meses internado por su complicado estado de salud. Mientras permanece en terapia intensiva, su esposa, Elba Marcovechhio, está encargándose de la situación económica de la familia y de resolver el conflicto por una deuda de más de 350.000 dólares.

Elba Marcovecchio sobre Jorge Lanata: «Lo único que me preocupa es mi marido»

La abogada Elba Marcovecchio se explayó sobre la salud de su marido, Jorge Lanata, quien lleva más de medio año internado. La esposa del comunicador reveló cómo organizarán su economía frente a los gastos médicos y la finalización del programa radial que el periodista conducía en Radio Mitre.

“Jorge está estable, tiene que pasar todas las cositas chiquititas que tiene, pero que hacen que siga en terapia intensiva”, comenzó contando la abogada, en dialogo con A la Tarde (América TV).

En cuanto al conflicto familiar que inició al tiempo de la internación del conductor, Marcovecchio apuntó: “No hablo absolutamente nada de las hijas -Lola y Bárbara Lanata-, es una guerra en la que no me subí al ring. No quiero nada y lo único que me importa es que Jorge salga y que mis hijos estén bien”.

Sobre la deuda que la familia enfrenta por 350 mil dólares, la letrada aseguró: “Todas las cuestiones económicas las está manejando, excelentemente, el curador designado en el expediente. Soy independiente desde que tengo uso de razón, trabajo desde muy chica, toda mi vida fui independiente y lo seguí siendo.

Sin embargo, recientemente se supo que el poder que el curador tenía sobre la productora de Lanata, fue trasladado hacia la hija mayor del periodista.

“Jorge está peleando por su vida y me parece que hay que focalizar las energías ahí. Todos nuestros trabajos y cuestiones tienen que focalizarse en la persona que hoy lo necesita, que es Jorge. Gracias a la designación del curador, me desligue de esas cuestiones y dejo en sus manos y en su buen criterio”, continuó.

Marcovecchio también habló sobre la finalización del programa radial del comunicador y la falta de ingresos que implicaría. “En cuanto al tema de la radio, se ocupará el curador. Lo único que me preocupa es mi esposo, sería una cuestión de reorganizar la economía. Es mi marido y, gracias a Dios, tiene una esposa que trabaja y nosotros estamos juntos en las buenas y las malas”, acotó la letrada.

Con información de Noticias Argentinas