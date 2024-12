Las hijas de Jorge Lanata fueron beneficiadas tras un fuerte golpe judicial contra Elba Marcovecchio 

Elba Marcovecchio no tuvo buenas noticias en relación a la disputa judicial que viene atravesando con las hijas de Jorge Lanata: Bárbara y Lola. Además de las declaraciones en su contra por parte de Facundo Casanova, una de las manos derechas de Jorge Lanata, la abogada tiene una deuda de 350 mil dólares por un préstamo que le había pedido años atrás a Radio Mitre.

La mala noticia de Elba Marcovecchio que beneficia a Bárbara Lanata, hija de Jorge Lanata

Mientras Jorge Lanata cumplió seis meses internado y continúa luchando para que su estado de salud mejore, Elba Marcovecchio sigue teniendo diferencias con Bárbara y Lola Lanata, además de los inconvenientes con algunos empleados de años y de la confianza del reportero. Muchos de los empleados habrían sido suspendidos, según lo que contó recientemente Facundo Casanova, el encargado de monitorear las cámaras de la casas de Buenos Aires y Uruguay de la pareja de la letrada y el escritor.

Damián Rojo, reconocido periodista, informó que «la crisis de Jorge Lanata está al rojo vivo. Hay que alquilar urgentemente bienes, algunos hay que cerrarlos, hay que revisar el inventario. Hablamos de deudas que aparecieron con la AFIP y Radio Mitre. En enero deja de haber ingresos por parte del grupo Clarín».

En este sentido, agregó: «Tiene muchos gastos en el grupo Lanata porque hay una empresa de grupos de profesionales que van a cuidar a Jorge. Este gasto fue aprobado por el curador como prioritario. El sueldo de los empleados saldría del alquiler de la casa de Lanata en Uruguay».

También se precisó que el préstamo pedido por Jorge Lanata hace un tiempo se está pagando desde 2022 y que se llevan abonados 250 mil dólares de los 600 mil dólares que fueron solicitados.

Pero la mala noticia que recibió Elba Marcovecchio, según lo que dieron a conocer en «A la tarde», programa de América TV, es sobre que la administración de una propiedad de Jorge Lanata, por decisión de la Justicia, pasó a estar en manos de Bárbara Lanata.

Por qué la justicia beneficiará a las hijas de Jorge Lanata

«Le fue devuelta la administración de la productora Chavakiah , propiedad del señor Lanata, a su hija Bárbara. Es una decisión judicial, por lo tanto el curador no se inmiscuye más en la administración y en los números de la productora comercial en uno de los principales ingresos del programa de Jorge Lanata. Su principal ingreso no es el sueldo que ingresa por Radio Mitre sino la productora comercial», comentó Luis Bremer y, luego, agregó: «La directora es Bárbara Lanata, la propiedad es de Jorge. No sé en el libro societario cómo está inscripto y en qué porcentajes».

El panelista de «A la tarde» continuó informando sobre la productora que es de Jorge Lanata, pasó a estar bajo el mando de Bárbara Lanata y perjudica a Elba Marcovecchio: «Uno tiene que ver con su propia vida, una coproducción. Y también con los segundos fijos que tiene por contrato con Radio Mitre». «Otro detalle, el valor del segundo. Una cosa es el segundo con Lanata en el aire, y otra con Lanata internado», sumó.

«Hace dos días, Elba decía que ese montón de dinero que no se tiene en cuenta debe administrarlo la Justicia… La Justicia lo toma por el curador, pero días después dispone que vuelva a manos de Bárbara Lanata», concluyó diciendo Luis Bremer acerca de la mala noticia para Elba Marcovecchio por el bien que no administrara ella y sí Bárbara Lanata, hija de Jorge Lanata.