Elba Marcovecchio volvió a referirse a Sara Stewart Brown, ex de Jorge Lanata: «Todo está…»

Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata, visitó nuevamente el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y allí confirmó que el periodista está mejorando de su última operación. Aunque aún no ha hablado, le han reducido la sedación y se realizaron pruebas con el respirador automático. Se espera un parte médico oficial pronto, confirmaron en Intrusos, el programa de América TV.

🔴 La salud de Jorge Lanata y la interna familiar: habló Elba Marcovecchio



Cc @Intrusos pic.twitter.com/HTgKGXN9cV — América TV (@AmericaTV) October 21, 2024

La salud de Jorge Lanata y el pedido de Elba Marcovecchio

Al ser abordada por los cronistas en la puerta del Hospital Italiano, Elba Marcovecchio, pareja de Jorge Lanata, pidió respeto a su privacidad mientras enfrenta esta delicada situación. «Está mejor y eso es lo único que importa», le dijo a los cronistas la abogada antes de visitar a su esposo.

Elba también fue consultada por su descargo en redes sociales y el poder que aparentemente tiene Sara Stewart Brown, la expareja de Lanata. «Todo está en la Justicia», se limitó contestar Marcovecchio.

La furia de Elba Marcovecchio en redes

“Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes”, dijo Elba Marcovecchio, días atrás, en redes sociales, en clara respuesta a las hijas de Lanata y Sara Stewart Brown, expareja del conductor.

«No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge: ‘se van a matar por la plata’. Se quedó corto. Al menos yo jamás hubiera imaginado que para tal fin llegarían a pedir la determinación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina. Sus actos hablan por ellas”, sumó la abogada.

“Por respeto a Jorge elijo no hablar y solo me limitaré a salvar guardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó, ruego que pronto sea él quien pueda defenderme como tantas veces se vio obligado a hacerlo ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza, siempre”, cerró.